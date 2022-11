Continuarea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice a forțat autoritățile ucrainene să deschidă mai multe așa-numite „Puncte de invincibilitate”, adică spații încălzite și luminate unde oamenii pot primi hrană caldă, își pot reîncărca dispozitivele electronice și se pot conecta la internet.

Contextul delicat naște și situații dramatice. O familie nu mai avea curent acasă, iar o fețiță avea nevoie disperată de oxigen. Finalul a fost fericit și micuța a fost salvată.

„O mamă ucraineană și-a adus copilul într-un adăpost temporar, unul dintre Punctele de invincibilitate, pentru a folosi un inhalator atât de necesar. Teroriștii ruși pot fi mândri de ei: cu astfel de oameni se luptă, în timp ce pierd pe câmpul de luptă!”, a fost mesajul ministrului de externe Dmitro Kuleba.

