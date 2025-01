Regele Charles este „profund îndurerat” după moartea fiului vitreg al fostei bone a prinților William și Harry, în urma atacului din New Orleans. De asemenea, Regele a contactat familia victimei pentru a transmite condoleanţe.

Mama vitregă a lui Edward, Tiggy Legge-Bourke, a fost bona prinților William și Harry între 1993 și 1999 și a menținut o relație apropiată cu cei doi frați.

Palatul Kensington a confirmat că Prințul de Wales a fost informat despre moartea lui Edward Pettifer.

Potrivit BBC, Prințul Harry nu va comenta public acest subiect.

După moartea lui Edward Pettifer, familia sa a transmis o declarație în care își exprimă devastarea cauzată de pierderea sa.

„Întreaga familie este devastată de vestea tragică a morții lui Ed în New Orleans. A fost un fiu, frate, nepot, unchi și prieten minunat pentru mulți.

Ne va lipsi enorm. Gândurile noastre sunt alături de celelalte familii care și-au pierdut membrii dragi în urma acestui atac teribil. Vă rugăm să ne respectați intimitatea în aceste momente dificile”.

