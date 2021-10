„Premierul desemnat are mandat să negocieze cu forţele politice. Poate să vină în PNL şi să ceară flexibilizare, atunci când are ce să fie flexibilizat. În acest moment lucrurile sunt puse invers. Domnul premier desemnat Nicolae Ciucă are disponibilitatea şi atributul de a discuta cu cei de la USR. Trebuie să vedem dacă cei de la USR ar accepta această variantă şi după aceea putem să vedem dacă putem reface coaliţia. Dar e nevoie de o discuţie onestă, bărbăteşte. Putem să avem o discuţie cu USR, dacă vom merge în aceeaşi direcţie bine, dacă nu, bineînţeles că nu”, a declarat Florin Cîțu, miercuri, după ce a vizitat centrul de vaccinare anti-COVID de la Palatul Copiilor.

Putem să avem o discuţie cu USR, dacă vom merge în aceeaşi direcţie bine, dacă nu, bineînţeles că nu. Domnul Nicolae Ciucă are atributul, mandatul primit de la domnul preşedinte să discute, chiar să negocieze cu USR. Eu zic că momentul prin care trece România astăzi e prea urgent ca să nu avem această discuţie. Florin Cîțu:

În ceea ce privește discuțiile cu reprezentanții PSD, Florin Cîțu a exclus o eventuală refacere a USL, adăugând că, din punctul lui de vedere, social-democrații „încearcă să forţeze nota” cerând să intre la guvernare.

„Încă se negociază şi cu PSD şi cu USR pentru o susţinere în Parlament. Sper să mai avem o discuţie astăzi cu cei de la USR. PNL e în spatele domnului Ciucă 100%. Vedem care sunt concluziile. PSD a spus de nu ştiu câte ori că ei nu vor la guvernare. O refacere a USL nu se poate, nu este un proiect în acest moment. (…) Mie mi se pare că încearcă să forţeze nota cu astfel de soluţii”, a mai spus liderul liberal.

Cât despre posibilitatea formării unui guvern de tehnocrați, Cîțu a precizat că „dacă toate partidele pun miniştri tehnocraţi este de acceptat. Nu poate să pună doar PNL miniştri tehnocraţi. E o variantă pe masă”.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat astăzi că partidul pe care îl conduce nu susține varianta unui guvern minoritar PNL-UDMR. Totul în contextul în care marți seară, premierul desemnat Nicolae Ciucă și președintele PNL, Florin Cîțu, s-au întâlnit cu liderii social-democrați într-o discuție informală. Surse social-democrate au declarat pentru Libertatea că PSD a cerut intrarea la guvernare, variantă refuzată de PNL.

Nicolae Ciucă a propus partidelor un armistițiu în baza căruia să susţină guvernul minoritar PNL, pe o perioadă determinată. Documentul a fost respins de cei de la USR, prin vocea președintelui Dacian Cioloș, care a precizat în schimb că „e posibil ca USR să facă parte dintr-un guvern condus de PNL”.

Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe 21 octombrie pe Nicolae Ciucă să formeze un nou guvern. Actualul ministru interimar al apărării, membru al PNL, are la dispoziție zece zile să formeze noul cabinet.

