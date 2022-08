„Am discutat cu preşedintele Serbiei pe tema tensiunilor din nordul Kosovo”, a anunţat Stoltenberg, într-un mesaj pe contul său Twitter.

„Toate părţile trebuie să se angajeze într-un mod constructiv în dialogul condus de UE şi să-şi soluţioneze diferendele prin diplomaţie. NATO-KFOR este gata să intervină dacă stabilitatea este ameninţată, în conformitate cu mandatul său din partea ONU”, a afirmat el.

Spoke to #Serbias President @avucic about tensions in northern #Kosovo. All sides must engage constructively in the EU-mediated dialogue, and solve differences through diplomacy. @NATO_KFOR stands ready to intervene if stability is jeopardised, based on its @UN mandate.