Potrivit lui Bolton, președintele Donald Trump și vicepreședintele JD Vance au arătat în cursul vizitei lui Zelenski la Casa Albă că sunt de partea Rusiei lui Vladimir Putin, ceea ce este „o greșeală catastrofală”.

Trump and Vance have declared themselves to be on Russia's side in the Russo-Ukraine war. This is a catastrophic mistake for America's national security. And let's be clear: Trump and Vance now personally own that policy. It is not the view of a majority of Americans of… pic.twitter.com/jDGFfh4Wn9