Ar fi fost mai barbateste, daca venea alaturi de Kovesi la DNA semna de fata cu ea revocare, precizand ca e obligat de CCR sa o faca, dar ii era alaturi si pe loc mai putea semna un decret de numire a sa in alta functie, chiar mai inalta, in acelasi domeniu sau unul apropiat. Dar asa, s-a ascuns in spatele unui comunicat de presa.

Mai ia Klaus Iohannis al doilea mandat? La modul cum a avut loc „executarea”, semnarea si anuntarea „sentintei”, Laura poate candida cu succes la Presedintia Romaniei in 2019!