Un avion cu 78 de oameni la bord s-a prăbușit, luni, pe aeroportul internațional Tribhuvan din Kathmandu, Nepal, scrie presa locală. Avionul ar aparține unei companii aeriene din Bangladesh.

Un oficial citat de BBC declară că este posibil să existe foarte multe victime. Reuters scrie că avionul de linie a devenit ”instabil” în timp ce ateriza. Ulterior, acesta s-a prăbușit pe aroportul din Kathmandu.

Avionul, un Bombardier Dash Q-400 care aparținea US-Bangla Airlines, avea la bord 78 de oameni și a alunecat de pe pista de aterizare în timp ce ateriza. Pompierii au fost trimiși imediat la fața locului. Mai jos puteți vedea o fotografie făcută pe arportul din Kathmandu. În imagine se poate observa fumul cum se ridică și echipajele de salvare care se îndreaptă către locul accidentului.

A #Bombardier_Dash_Q-400 aircraft operated by #US-Bangla Airways carrying some 72 passengers skidded off the runway while landing at the #Kathmandu Airport on Monday. Condition of passengers is unknown. Firefighters are trying to douse the fire. #Nepal #AvGeek Pic @Bishnusapkota pic.twitter.com/ZpK2Z3Ef7q

— Susheel Bhattarai (@sushbhattarai) March 12, 2018