Evenimentul se înscrie într-o serie tot mai intensă de atacuri reciproce desfășurate de Kiev și Moscova împotriva flotelor comerciale și a infrastructurii portuar-maritime din regiune.

Acuzații de piraterie și salvarea echipajului

Nava afectată, un portcontainer denumit „Yanina”, transporta încărcături civile în apele internaționale în momentul în care a fost vizată de două drone.

Potrivit informațiilor furnizate de conducerea Rosatom, niciun membru al echipajului nu a fost rănit în urma impactului și a scufundării navei.

Directorul general al Rosatom, Alexei Likatcev, a condamnat vehement incidentul într-o declarație oficială, susținând că atacul nu are nicio justificare militară și calificând acțiunea drept „piraterie și jaf pe mare”.

Oficialul rus a confirmat totodată că toți cei 17 marinari aflați la bord au fost evacuați în siguranță și se află într-o stare bună de sănătate.

Războiul navelor de marfă se extinde în regiune

Incidentul marchează o nouă etapă în strategia ambelor tabere de a bloca sau perturba căile de aprovizionare ale adversarului.

În ultimele săptămâni, navigația comercială din Marea Neagră și Marea Azov a devenit extrem de riscantă, punând sub semnul întrebării tranzitul liber al mărfurilor în largul porturilor rusești și ucrainene.

Armata ucraineană a revendicat deja desfășurarea a peste o sută de atacuri cu drone împotriva navelor de marfă rusești în Marea Azov, acțiuni care au determinat Moscova să caute rute alternative pentru exporturile sale strategice.

De cealaltă parte, forțele ruse au bombardat în mod repetat portul ucrainean Odesa și navele care operau în zonă, determinând mulți armatori să își suspende escalele și blocând, în consecință, exporturile agricole ale Kievului.

Tensiunile maritime s-au extins recent și în alte zone hidrografice. În cursul weekendului trecut, un atac atribuibil Ucrainei a vizat o navă iraniană în Marea Caspică, incident soldat cu decesul unui marinar și cu amenințări de represalii din partea Teheranului.

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