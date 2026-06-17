Frații Pavăl intră în afaceri cu PPC. Noua tehnologie va apărea în peste 60 de magazine Dedeman

Aceste stații de încărcare vor fi disponibile atât în locațiile deja existente, cât și în cele viitoare, asigurând o putere totală instalată de peste 30 MW.

Orașele în care vor apărea stațiile de încărcare PPC în magazinele Dedeman

Infografic realizat cu ajutorul inteligenței artificiale

Rețeaua de încărcare se va extinde în peste 60 de magazine Dedeman și două depozite logistice, care vor include stații special dedicate camioanelor electrice.

Primele instalări vor avea loc în luna decembrie, în orașele Câmpulung Moldovenesc, Roman, Alexandria, Târgu Jiu și Onești.

Până la finalul anului 2026, 21 de locații prioritare din comunități cu infrastructură insuficient dezvoltată vor beneficia de aceste facilități.

„Încărcarea de mașini electrice ar trebui să fie la fel de simplă ca o vizită la magazin. Ne dorim ca fiecare șofer de vehicul electric din România să aibă o stație de încărcare la îndemână, indiferent de orașul în care locuiește – și tocmai de aceea parteneriatul cu Dedeman contează atât de mult pentru noi. Împreună ajungem în locuri unde oamenii vin oricum, fie că locuiesc într-un oraș mare sau într-o localitate mai mică”, a declarat Andreea-Dana Popescu, director general al PPC Blue România.

Proiectul face parte din strategia Dedeman de a crea un ecosistem care să răspundă nevoilor actuale de sustenabilitate și mobilitate modernă.

PPC Blue și Dedeman: 600 de stații de încărcare pentru mașini electrice în România

„La Dedeman, ne propunem să construim mai mult decât spații comerciale, vrem să dezvoltăm un ecosistem util și adaptat stilului de viață modern al clienților noștri. Extinderea infrastructurii pentru mobilitate electrică, prin colaborarea cu PPC Blue, reprezintă un pas firesc într-o societate în care soluțiile sustenabile devin tot mai importante. Ne dorim ca fiecare vizită în magazinele noastre să ofere nu doar acces la produse și servicii de calitate, ci și facilități care simplifică viața de zi cu zi”, a spus Dragoș Pavăl, președinte Dedeman.

Pe lângă cele 600 de noi puncte, aproximativ 60 de stații de încărcare deja existente în rețeaua Dedeman vor fi integrate în aplicația PPC Blue pentru a asigura continuitate și standarde unitare de calitate pentru utilizatori.

În prezent, PPC Blue operează peste 1.100 de puncte de încărcare în toate județele din România, cu o putere totală instalată de peste 36 MW, dublând numărul de stații de încărcare în ultimii ani.

Dedeman, companie fondată în 1992, are peste 13.500 de angajați. Este parte a grupului Pavăl Holding, liderul pieței de bricolaj, și operează o rețea de 65 de magazine fizice, un magazin online, cinci depozite logistice și un parc auto propriu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE