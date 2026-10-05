Dragoș și Adrian Pavăl, cei mai bogați frați din România cu o avere estimată la 3 miliarde de euro, continuă să investească masiv în energia verde. Cei doi oameni de afaceri au alocat 2 milioane de euro pentru construirea unei rețele de centrale fotovoltaice în Pantelimon, prin intermediul companiei Grunman Energy, parte a grupului Pavăl Holding, potrivit Prosport.ro.

Panourile solare instalate deja în Pantelimon vor alimenta cu energie verde unul dintre cele mai mari depozite logistice Dedeman.

Acest proiect contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu aproximativ 3.000 de tone pe an, consolidând astfel angajamentul fraților Pavăl față de un viitor sustenabil.

Centrul logistic, amplasat pe un teren de 12,7 hectare achiziționat cu 18 milioane de euro, subliniază amploarea planurilor lor de investiții.

„În prezent, generăm energie prin centrale fotovoltaice instalate pe acoperișurile magazinelor și centrelor logistice Dedeman, la nivel național. Capacitatea noastră instalată actuală este de 35 MW, iar obiectivul pe termen mediu este să depășim pragul de 400 MW capacitate totală instalată. Privind spre viitor, planurile noastre includ dezvoltarea de parcuri eoliene și implementarea de microhidrocentrale, ca parte a strategiei de diversificare. Aceste inițiative reflectă angajamentul nostru față de tranziția energetică și contribuția la un viitor sustenabil”, au declarat frații Pavăl într-un comunicat publicat pe site-ul oficial.

Aceasta nu este prima investiție majoră a fraților Pavăl. În 2022, Pavăl Holding a achiziționat 24% din Promateris, un lider al industriei de ambalaje sustenabile, și deține un procent similar în ALRO, unul dintre cei mai mari producători de aluminiu din Europa.

De asemenea, cei doi frați sunt acționari cu 30% în lanțurile de farmacii Tei și Bebe Tei și, prin intermediul companiei PIF Industrial, administrează 10.000 de hectare de teren agricol în România, cultivate cu produse de bază și de nișă.