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Martin Greensmith, 37 de ani, a fost găsit vinovat de ucidere din culpă după ce l-a împins pe Steven Shevels, 61 de ani, în ajunul Crăciunului 2025, într-un pub din County Durham, relatează LadBible. Tragedia a avut loc după ce Greensmith a aflat că Shevels era tatăl său biologic, iar în urma altercației, victima a căzut și s-a lovit fatal la cap.
Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!
Martin Greensmith a fost găsit vinovat de omor prin imprudență în urma unui incident tragic petrecut în ajunul Crăciunului 2025, la pub-ul The Queen's Head din Willington, comotatul britanic Durham.
Tragedia a avut loc la doar câteva ore după ce Greensmith a aflat că victima, Steven Shevels, era tatăl său biologic.
Potrivit detaliilor din proces, Greensmith l-a observat pe Shevels la bar în timp ce se afla la pub împreună cu familia sa
Mama sa i-a confirmat atunci că bărbatul este tatăl său biologic.
Nu mă simțeam confortabil cu prezența lui atât de aproape de noi,
a declarat Greensmith în fața instanței.
Ulterior, familia s-a mutat în grădina pub-ului, însă Shevels a venit și el acolo după ce i s-a cerut să părăsească localul.
În acel moment, Greensmith susține că s-a simțit „intimidat” de Shevels, ceea ce l-a determinat să-l împingă „instinctiv, pentru a crea spațiu între noi”.
Din nefericire, Shevels a căzut și s-a lovit la cap de beton, rănile suferite dovedindu-se fatale în dimineața următoare.
Greensmith a declarat că a fost „devastat și șocat” de cele întâmplate, afirmând că a încercat să-l ajute pe bărbat, oferindu-i un pahar cu apă înainte să părăsească pub-ul.
„Sunt foarte afectat și îmi cer scuze familiei lui Steven, acest lucru mi-a făcut viața un iad», a spus el în fața judecătorilor.
Cu toate acestea, o instanță din Teesside l-a găsit vinovat de omor prin imprudență pe 2 septembrie. Iar sentința va fi pronunțată pe 21 octombrie.
Familia lui Steven Shevels a descris moartea acestuia ca pe un act violent neprovocat.
Sora sa, Angela, a declarat: „Fratele meu Steven a fost victima unui act de violență neprovocat care i-a răpit viața mult prea devreme. Pierderea lui a lăsat un gol în inimile noastre și a schimbat pentru totdeauna viitorul familiei și prietenilor săi”.
Detectivul șef inspector Alfie Keane de la Durham Constabulary a subliniat gravitatea situației: „Acesta este un caz cu adevărat devastator. Arată modul în care deciziile luate într-o fracțiune de secundă pot avea consecințe de durată și un impact inimaginabil asupra tuturor celor implicați”.