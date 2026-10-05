Martin Greensmith, 37 de ani, a fost găsit vinovat de ucidere din culpă după ce l-a împins pe Steven Shevels, 61 de ani, în ajunul Crăciunului 2025, într-un pub din County Durham, relatează LadBible. Tragedia a avut loc după ce Greensmith a aflat că Shevels era tatăl său biologic, iar în urma altercației, victima a căzut și s-a lovit fatal la cap.

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Martin Greensmith a fost găsit vinovat de omor prin imprudență în urma unui incident tragic petrecut în ajunul Crăciunului 2025, la pub-ul The Queen's Head din Willington, comotatul britanic Durham.

Tragedia a avut loc la doar câteva ore după ce Greensmith a aflat că victima, Steven Shevels, era tatăl său biologic.

Potrivit detaliilor din proces, Greensmith l-a observat pe Shevels la bar în timp ce se afla la pub împreună cu familia sa

Mama sa i-a confirmat atunci că bărbatul este tatăl său biologic.

Nu mă simțeam confortabil cu prezența lui atât de aproape de noi, a declarat Greensmith în fața instanței.

Ulterior, familia s-a mutat în grădina pub-ului, însă Shevels a venit și el acolo după ce i s-a cerut să părăsească localul.

În acel moment, Greensmith susține că s-a simțit „intimidat” de Shevels, ceea ce l-a determinat să-l împingă „instinctiv, pentru a crea spațiu între noi”.

Din nefericire, Shevels a căzut și s-a lovit la cap de beton, rănile suferite dovedindu-se fatale în dimineața următoare.

Greensmith a declarat că a fost „devastat și șocat” de cele întâmplate, afirmând că a încercat să-l ajute pe bărbat, oferindu-i un pahar cu apă înainte să părăsească pub-ul.

„Sunt foarte afectat și îmi cer scuze familiei lui Steven, acest lucru mi-a făcut viața un iad», a spus el în fața judecătorilor.

Cu toate acestea, o instanță din Teesside l-a găsit vinovat de omor prin imprudență pe 2 septembrie. Iar sentința va fi pronunțată pe 21 octombrie.

Familia lui Steven Shevels a descris moartea acestuia ca pe un act violent neprovocat.

Sora sa, Angela, a declarat: „Fratele meu Steven a fost victima unui act de violență neprovocat care i-a răpit viața mult prea devreme. Pierderea lui a lăsat un gol în inimile noastre și a schimbat pentru totdeauna viitorul familiei și prietenilor săi”.