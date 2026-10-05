O casieră dintr-un supermarket în apropiere de Zürich a fost condamnată după ce ar fi folosit anulări și modificări ale bonurilor pentru a sustrage bani din casa de marcat. Femeia trebuie să îi restituie fostului angajator aproximativ 20.000 de franci elvețieni și să părăsească țara timp de cinci ani.

„Schema pungilor” de la casa de marcat

În sistemul de casă al unui magazin aflat în apropiere de Zürich, Elveția, au fost observate mai multe bonuri neobișnuite. După cumpărături care ar fi fost anulate, clienții ajungeau să achiziționeze doar o pungă de plastic de cinci cenți sau o pungă de hârtie de 40 de cenți.

„Schema pungilor de plastic” la casa de marcat / Imagine realizată cu AI

În total, au fost descoperite peste 1.000 de astfel de operațiuni, iar în centrul investigației s-a aflat o casiieră în vârstă de 30 de ani.

Potrivit focus.de, care citează publicația elvețiană Tagesanzeiger, femeia a atras atenția deoarece anula cumpărături de aproximativ 30 de ori mai des decât colegele sale. Conform acuzațiilor formulate de procurori, casierița ar fi sustras în acest mod, pe parcursul a aproape un an, peste 38.000 de franci elvețieni, echivalentul a aproximativ 40.800 de euro.

Casierița a negat acuzațiile

Femeia a ajuns în fața Tribunalului Districtual Dielsdorf, iar în instanță ea nu a putut oferi o explicație convingătoare pentru bonurile neobișnuite. Casierița a negat acuzațiile, în pofida existenței unor înregistrări de supraveghere care ar fi surprins-o în timpul faptelor.

Pe lângă „schema pungilor”, femeia ar fi folosit și anulări parțiale ale cumpărăturilor pentru a sustrage bani. De asemenea, ea ar fi lăsat intenționat anumite operațiuni de vânzare nefinalizate, pentru a le putea modifica ulterior.

Numai în ziua în care a fost arestată, procurorii au identificat peste 20 de bonuri de casă cu o valoare totală de mai mult de 300 de franci elvețieni, aproximativ 322 de euro.

Cu toate acestea, apărarea a cerut achitarea femeii.

„Multe date nu înseamnă încă dovada unei infracțiuni”, a susținut apărarea.

Judecătorul: „Nu există niciun motiv logic, în afară de dorința de a fura bani”

Tribunalul însă a condamnat-o pe femeia fără antecedente penale pentru furt în formă profesională și fals în acte. „Nu există niciun motiv logic pentru anulări, în afară de faptul că cineva dorește să fure bani”, a concluzionat judecătorul.

Ea a primit o pedeapsă de 14 luni de închisoare cu suspendare și trebuie să îi restituie fostului angajator aproximativ 20.000 de franci elvețieni, echivalentul a circa 21.500 de euro.

De asemenea, casiera, care are cetățenie kosovară, trebuie să părăsească Elveția pentru o perioadă de cinci ani. Decizia poate fi contestată prin apel.

Pagube de sute de milioane de euro prin furturi și în Germania

Și în Germania angajații din comerț provoacă pierderi angajatorilor prin furturi.

Potrivit unui studiu EHI, furturile comise de angajați au generat în 2025 pagube de aproximativ 910 milioane de euro. Alte 370 de milioane de euro au fost atribuite furnizorilor și prestatorilor externi de servicii. În total, în 2025 au fost furate produse în valoare de 4,33 miliarde de euro, cu 3,1% mai mult decât în anul precedent.

Cea mai mare parte a furturilor a fost atribuită clienților, iar o treime dintre acestea au fost puse pe seama grupărilor infracționale organizate. Și erorile de la casele de marcat cu autoservire și cele din evidența mărfurilor au contribuit la creșterea pierderilor.

Un caz asemănător cu cel din Elveția a avut loc în Spania, unde o casieră dintr-un supermarket din Cantabria este acuzată că ar fi deturnat 333.800 de euro de la angajator în decurs de doi ani. Femeia ar fi manipulat casa de marcat de 1.160 de ori pentru ca anumite tranzacții în numerar să nu fie înregistrate în sistem.