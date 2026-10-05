Netanyahu cere verificări drastice ale zborurilor spre Israel după tentativa de deturnare a avionului FlyDubai

Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a cerut duminică o reevaluare urgentă a măsurilor de siguranță pentru zborurile internaționale către Israel, după tentativa de deturnare a avionului FlyDubai. Reamintim că unul dintre piloții aeronavei a fost înjunghiat cu un cuțit de colegul său, în timpul zborului.

Benjamin Netanyahu cere verificări drastice pentru zborurile spre Israel

Premierul l-a însărcinat pe Shmuel Ben Ezra, directorul Consiliului Național de Securitate, să numească un responsabil care să conducă o analiză „aprofundată” a tuturor aspectelor ce țin de securitatea aviației civile străine care operează pe aeroporturile din Israel, potrivit unui comunicat emis de biroul său și citat de AFP.

„Netanyahu l-a însărcinat pe directorul Consiliului Naţional de Securitate, Shmuel Ben Ezra, să numească un responsabil însărcinat să efectueze o analiză aprofundată a tuturor aspectelor legate de securitatea aviaţiei civile străine cu destinaţia Israel”, se precizează în comunicat.

Care sunt principalele reacții din Israel după incidentul de la bordul avionului

Incidentul a stârnit un val de critici la adresa guvernului israelian, opoziția și presa locală punând sub semnul întrebării măsurile de securitate existente.

Deputații din opoziție au cerut procurorului general să lanseze o anchetă, punând accent pe verificarea antecedentelor copilotului. Potrivit relatărilor din mass-media israeliană, suspectul, acum interogat în Emiratele Arabe Unite, ar fi avut intenția de a prăbuși avionul în Israel. Se pare că acesta efectuase mai multe zboruri către Tel Aviv în ultimele luni, pentru a studia rutele și procedurile.

Decizia premierului Netanyahu a fost criticată de opoziție

Decizia lui Netanyahu de a deschide o anchetă a fost criticată de opoziție. Yair Lapid, lider al opoziției, a postat pe rețeaua socială X că aceasta este doar o „anchetă de fațadă”.

„La fel cum Netanyahu s-a sustras anchetei privind masacrul din 7 octombrie, se sustrage și astăzi”, a scris Lapid, făcând referire la atacurile Hamas asupra Israelului din 2023, care au zguduit țara.

Ministra Transporturilor, Miri Regev, considerată unul dintre aliații apropiați ai lui Netanyahu, a fost și ea ținta criticilor. Regev a anunțat că s-a întâlnit cu ambasadorul Emiratelor Arabe Unite la Tel Aviv pentru a discuta despre cooperarea în investigarea incidentului.

„Am convenit să ne continuăm cooperarea, să consolidăm legăturile în domeniile aviației și transporturilor și să acționăm împreună pentru a garanta siguranța pasagerilor și a zborurilor”, a declarat aceasta, potrivit sursei citate mai sus.

Totuși, Gadi Eisenkot, principalul contracandidat al lui Netanyahu la alegerile parlamentare din 27 octombrie, a cerut demisia ministrului Transporturilor. „Într-un guvern demn de acest nume și gestionat corespunzător, ministra Transporturilor și-ar fi prezentat demisia”, a afirmat Eisenkot pe X.