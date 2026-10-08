Autoritățile din Japonia au lansat o investigație penală de o gravitate fără precedent în administrația locală, vizând oficialii primăriei din orașul Toyama. Aceștia sunt acuzați că au falsificat datele celui mai recent recensământ național, umflând artificial numărul locuitorilor pentru a obține fonduri guvernamentale mai mari, relatează BBC.

Perchezițiile poliției au avut loc la sediul primăriei din regiunea centrală a țării, la scurt timp după ce guvernul de la Tokyo a depus o plângere penală oficială.

Cum au fost creați peste 2.000 de „locuitori-fantomă”

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne din Japonia, populația reală a orașului Toyama era anul trecut de 399.197 de locuitori. Cu toate acestea, în datele oficiale publicate în luna mai, administrația locală raportase o cifră de 402.133 de persoane.

Investigațiile preliminare au scos la iveală un mecanism simplu de falsificare: funcționarii implicați au modificat fișele de recensământ pentru gospodăriile pe care recenzorii de teren le marcaseră inițial ca fiind goale.

Prin adăugarea de membri imaginari în aceste locuințe nehabitate, orașul a obținut un plus fictiv de peste 2.000 de cetățeni.

Miza acestei operațiuni este una financiară. Alocările bugetare de la guvernul central din Japonia se calculează direct în funcție de numărul rezidenților înregistrați.

Conform estimărilor interne, orașul Toyama ar fi putut încasa în mod necuvenit aproximativ 60 de milioane de yeni (echivalentul a circa 378.000 de dolari).

Reacția primarului și sancțiunile prevăzute de lege

Primarul orașului Toyama, Hirohisa Fujii, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că administrația pe care o conduce va coopera pe deplin cu organele de urmărire penală.

Edilul a negat însă că ar fi existat vreo directivă transmisă de la nivelul conducerii pentru falsificarea datelor.

Hirohisa Fujii a adăugat că își va asuma responsabilitatea politică la momentul potrivit, pe măsură ce ancheta va avansa.

Legislația japoneză este extrem de strictă în privința integrității datelor publice: persoanele găsite vinovate de alterarea sau falsificarea mecanică a statisticilor naționale riscă amenzi usturătoare și pedepse cu închisoarea de până la șase luni.

Scandalul a stârnit indignare la nivelul conducerii Biroului de Statistică din Japonia.

Directorul diviziei de recensământ, Akihiro Tamura, a catalogat incidentul drept un fapt extrem de regretabil, subliniind că studiul statistic reprezintă cea mai importantă bază de date pentru planificarea națională.

Criza demografică din Japonia amplifică presiunea pe bugetele locale

Recensământul național din Japonia are loc o dată la cinci ani, iar cele mai recente date agregate conturează o imagine dramatică a declinului demografic accelerat cu care se confruntă țara.

La 1 octombrie 2025, populația totală a Japoniei - inclusiv rezidenții străini - număra aproximativ 123 de milioane de persoane.

Această cifră marchează o scădere cu 2,5% față de anul 2020, însemnând o pierdere netă de peste 3,17 milioane de locuitori în doar cinci ani.

Ritmul de depopulare afectează aproape toate regiunile. În ultimul an, populația a scăzut în 46 dintre cele 47 de prefecturi ale țării, singura excepție fiind capitala Tokyo.