Un norvegian care a plătit peste 100.000 de euro pentru un Porsche Taycan electric a descoperit că volanul se regla manual, deși comandase varianta electrică. Producătorul german i-a oferit inițial doar 215 euro despăgubiri, apoi a crescut suma la 850 de euro. Marius Hagerup nu a acceptat niciuna dintre oferte și a făcut reclamație la Protecția Consumatorilor. Cinci ani după ce și-a cumpărat mașina, a primit aproximativ 3.800 de euro, de 18 ori mai mult decât îi oferise inițial Porsche, potrivit publicației norvegiene Motor.no.

A dat peste 100.000 de euro pe un Porsche, dar volanul trebuia reglat cu mâna

Totul a început în 2021, când Marius Hagerup, din orașul norvegian Ålesund, și-a comandat un Porsche Taycan electric, configurat după preferințele sale. Numai că mașina a ajuns la el fără una dintre funcțiile pe care le alesese: reglajul electric al volanului.

Producătorii auto au explicat că motivul era legătură cu criza semiconductorilor din timpul pandemiei de COVID-19, când nu reușeau să obțină suficiente componente electronice, iar livrarea unor automobile întârzia luni întregi. Totuși, ca să nu oprească producția, Porsche a decis să livreze anumite modele Taycan cu volan reglabil manual, în locul celui electric.

Marius nu a fost singurul client afectat. Mai mulți proprietari norvegieni au primit automobile fără această funcție, deși o aveau inclusă în configurația comandată.

Porsche i-a oferit 215 euro. „Era să mor de râs”

Pentru dotarea lipsă, Porsche a propus inițial o despăgubire de aproximativ 215 euro, explicând că suma reprezenta valoarea echipamentului la momentul comandării mașinii. Numai că oferta i s-a părut ridicolă lui Marius Hagerup.

„Era să mor de râs”, a povestit norvegianul pentru Motor.no, amintindu-și reacția pe care a avut-o când a aflat suma.

Nemulțumirile cumpărătorilor au determinat Porsche să majoreze compensația, în 2022, la aproximativ 850 de euro. Cei mai mulți proprietari au acceptat noua ofertă și au încheiat disputa, numai Marius nu.

„Le-am spus: «Nici vorbă»”, a povestit acesta.

Bărbatul a ironizat și a doua ofertă, spunând că 850 de euro reprezintă cam cât te costă să intri într-un centru Porsche și să respiri.

A refuzat banii și a obținut aproape 3.800 de euro

În loc să accepte compensația, norvegianul s-a adresat autorităților pentru protecția consumatorilor. Argumentul lui era simplu: dacă Porsche i-a livrat o mașină fără o funcție promisă, despăgubirea ar trebui să acopere costul necesar pentru a aduce automobilul la configurația comandată. Cu alte cuvinte, voia să știe cât ar costa montarea ulterioară a sistemului electric de reglare a volanului și, în timpul analizării reclamației, chiar Porsche a prezentat documente care indicau un cost de aproximativ 3.800 de euro pentru această operațiune.

Suma era de aproape 18 ori mai mare decât prima ofertă și de peste patru ori mai mare decât cei 850 de euro acceptați de ceilalți proprietari. Astfel, autoritățile i-au dat dreptate lui Marius și au stabilit că Porsche trebuie să îi plătească integral suma calculată pentru montarea sistemului.

Producătorul a acceptat decizia, iar bărbatul a confirmat că a primit deja banii, dar, culmea ironiei, sistemul electric nu a fost montat ulterior pe mașină. Porsche susține că operațiunea nu putea fi realizată efectiv.

Ce spune Porsche după ce a fost obligată să plătească de 18 ori mai mult

Contactată de publicația Motor.no, reprezentanța Porsche din Norvegia a explicat că despăgubirile oferite în 2022 au fost calculate în funcție de prețul dotării la comandarea mașinii. Ulterior, compania a adăugat o sumă suplimentară, pentru a compensa nemulțumirea clienților, dar a ținut să precizeze că decizia favorabilă lui Marius Hagerup privește situația acestuia și nu se aplică automat tuturor proprietarilor afectați.