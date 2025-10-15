„Cozi lungi la benzină”

Trump a declarat marți că Putin ar trebui să rezolve războiul din Ucraina, care dă o impresie proastă asupra Rusiei. El a menționat, de asemenea, „cozi lungi la benzină” și a spus că „economia rusă se va prăbuși”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu dorește să comenteze remarcile lui Trump despre Rusia, dar că Putin este deschis să caute o modalitate de a pune capăt războiului și că Moscova îi este recunoscătoare liderului american pentru eforturile sale.

„În ceea ce privește economia rusă, aceasta are o plasă de siguranță suficientă pentru a ne permite să implementăm planurile pe care ni le-am stabilit”, a declarat Peskov reporterilor.

După ce Trump a prezentat grupul BRICS drept „un atac asupra dolarului”, Peskov a declarat că gruparea formată din Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud și altele nu a fost niciodată îndreptată împotriva altor țări sau a monedelor acestora.

Economia încetinește brusc

Economia Rusiei încetinește brusc în acest an, iar guvernul prognozează o creștere a produsului intern brut (PIB) de 1,0%, după o creștere de 4,3% în 2024 și o creștere de 4,1% în 2023, deși Fondul Monetar Internațional și-a redus previziunile pentru 2025 de la 0,9% la 0,6%.

Recomandări „Am pictat până am intrat în sala de operație”. Povestea lui Dan Marinescu, artistul care pictează flori și pisici chiar și după infarct și furturi la târguri

În timpul primelor două mandate prezidențiale ale lui Putin, din 2000 până în 2008, economia Rusiei a crescut la 1,7 trilioane de dolari, de la mai puțin de 200 de miliarde de dolari în 1999.

Însă PIB-ul nominal al Rusiei este acum de 2,2 trilioane de dolari, aproximativ același nivel ca în 2013, anul dinainte ca Rusia să anexeze Crimeea. Având în vedere că Rusia și Ucraina sunt prinse într-un război de uzură extenuant al dronelor și artileriei pentru al patrulea an consecutiv, economia devine o zonă majoră de competiție între Occident și Rusia.

„Nu vedem probleme în acest sens”

Susținătorii occidentali ai Ucrainei spun că economia Rusiei este mai slabă decât pare și că, dacă presiunea va crește, atunci durerea rușilor de rând îl va obliga pe Putin să schimbe cursul.

Kremlinul afirmă însă că economia este încetinită intenționat pentru a opri supraîncălzirea și a depășit cu mult media G7 în 2023 și 2024, în ciuda celor mai oneroase sancțiuni impuse vreodată unei economii majore.

Întrebat despre remarcile lui Trump la o conferință pe tema energiei de la Moscova, viceprim-ministrul Alexander Novak, care supraveghează energia și economia pentru guvern, a declarat că Rusia are o aprovizionare stabilă cu benzină.

„Avem o aprovizionare stabilă pe piața internă, nu vedem probleme în acest sens”, a declarat Novak

„Echilibrul este menținut între producție și consum, iar noi, din partea guvernului și a ministerelor de resort, facem tot posibilul pentru a ne asigura că acest lucru rămâne așa”.

Ratele dobânzilor de două cifre i-au descurajat pe cei mai mari comercianți cu amănuntul ruși să cumpere benzină în lunile de iarnă, când a existat un surplus, iar apoi o serie de atacuri cu drone ucrainene au distrus o parte din capacitatea rafinăriei rusești.

Războiul a devenit foarte greu pentru Vladimir Putin

Economia Rusiei este în pragul colapsului, după cum o demonstrează cozile lungi de la benzinării, a declarat marți președintele american Donald Trump într-o conferință de presă alături de omologul său argentinian Javier Milei, relatează The Moscow Times.

„În Rusia, în acest moment, sunt cozi lungi pentru benzină, vă puteți imagina? Cine și-ar fi putut imagina că se va întâmpla asta?”, a spus Trump, adăugând că economia rusă „se prăbușește”.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE