O furtună puternică, însoțită de vânt și ploi abundente, care a lovit sâmbătă nord-estul Statelor Unite a scos la suprafață fragmente dintr-o corabie scufundată în 1884. Rămășițele au fost descoperite pe o plajă de pe insula Nantucket, în statul Massachusetts, relatează publicația The New York Times.

Sâmbătă, o furtună puternică, însoțită de ploi abundente, care a lovit nord-estul Statelor Unite, a scos la suprafață fragmente dintr-o corabie despre care se crede că este Warren Sawyer, scufundată în urmă cu peste 140 de ani.

Rămășițele au fost descoperite pe insula Nantucket, Massachusetts, a anunțat organizația Maria Mitchell Association, care administrează muzeul de istorie naturală al insulei.

Corabia s-a scufundat în apropiere de Nantucket în 1884

Warren Sawyer era o corabie cu trei catarge care transporta bumbac și fier vechi din New Orleans către Boston. Nava s-a scufundat în noaptea de 22 decembrie 1884, în apropierea insulei Nantucket și, potrivit reprezentanților muzeului, valurile provocate de furtună au adus pe plajă bucăți din structura vasului.

Jacin Leonardo Finger, director adjunct al Maria Mitchell Association, a declarat că resturile descoperite erau formate din grinzi de lemn încă prinse între ele cu elemente de fixare din fier. Potrivit acesteia, astfel de descoperiri nu sunt neobișnuite pe Nantucket, o insulă în jurul căreia au avut loc numeroase naufragii în secolul al XIX-lea. Locuitorii insulei obișnuiau să recupereze obiectele pe care marea le aducea la țărm după accidentele maritime.

Reprezentanta muzeului a precizat că toate persoanele aflate la bordul corabiei Warren Sawyer au supraviețuit naufragiului din 1884.

Conform datelor Muzeului Naufragiilor și Salvării din Nantucket, în apele din jurul insulei au avut loc peste 700 de naufragii în cursul secolului al XIX-lea.