Christa Pike, femeia condamnată la moarte care a supraviețuit săptămâna trecută unei execuții ratate în statul american Tennessee, a fost externată din spital și readusă în mediul de detenție, au anunțat avocații acesteia. Cazul ei, considerat unic în istoria recentă a sistemului judiciar din Statele Unite, a reaprins controversele legate de pedeapsa capitală.

În vârstă de 50 de ani, Pike a primit pe 30 septembrie două doze consecutive de pentobarbital, o substanță utilizată de obicei în procesul de executare prin injecție letală. Deși doza administrată este considerată de specialiști ca fiind letală, organismul deținutei a rezistat, iar procedura nu i-a provocat decesul.

Ce au transmis avocații deținutei

Duse de urgență la spital în stare critică, Christa Pike a reușit să-și revină treptat și să recupereze conștiența. Avocații săi au precizat la scurt timp după incident că aceasta se putea deplasa, însă acuza o stare persistentă de confuzie mentală.

Comandamentul Centrului de Reabilitare Deborah K. Johnson a confirmat că femeia a revenit în penitenciarul unde a fost închisă în ultimii 30 de ani. În prezent, ea continuă să primească îngrijiri medicale la infirmeria închisorii, starea sa de sănătate fiind monitorizată atent de echipa juridică.

Conform datelor centralizate de Centrul de Informare privind Pedeapsa cu Moartea (DPI), Christa Pike este singurul deținut din istoria Statelor Unite care a rămas în viață după administrarea unor doze letale în cadrul procesului de executare.

Condamnată pentru o crimă comisă la 18 ani

Christa Pike a fost condamnată la pedeapsa capitală în statul Tennessee pentru participarea, alături de prietenul ei de la acea vreme, la uciderea colegei lor în vârstă de 19 ani, Colleen Slemmer. Fapta a avut loc în cadrul uneia dintre taberele de instruire profesională la care participau, pe când Pike avea doar 18 ani.

Tentativa de execuție a venit după o perioadă de lungi dispute legale, care s-au purtat până la nivelul Curții Supreme a Statelor Unite. Apărătorii deținutei au contestat protocolul de administrare intravenoasă, susținând că starea vasculară precară și o afecțiune sanguină de care suferă clienta lor ar duce la chinuri inutile în timpul procedurii.

În urma acestui eșec procedural, echipa de avocați i-a solicitat guvernatorului statului Tennessee, republicanul Bill Lee, să comute pedeapsa la închisoare pe viață. Ca reacție imediată la cele întâmplate, guvernatorul Lee a decis suspendarea tuturor execuțiilor din stat până la finalizarea unei anchete independente.

Pedeapsa capitală dezbină din nou opinia publică americană

Incidentul din Tennessee a redeschis amplu dezbaterea etică privind pedeapsa cu moartea pe teritoriul Statelor Unite. În paralel, discuțiile s-au intensificat și după un alt anunț controversat făcut de Pentagon, privind intenția de a transmite live o execuție prin pluton de execuție programată mai târziu în acest an.

Nidal Hasan, fostul psihiatru din armata americană condamnat pentru uciderea a 13 persoane în bază militară Fort Hood din Texas în anul 2009, este programat pentru executare la începutul lunii decembrie. Intenția de a difuza imaginile în direct a stârnit critici aspre din partea multor personalități publice și oficiali, inclusiv din rândul politicienilor republicani care susțin, în principiu, pedeapsa capitală.

Inclusiv reprezentanții Bisericii Catolice s-au poziționat ferm împotriva pedepsei cu moartea, subliniind că demnitatea persoanei rămâne inviolabilă și că ordinea publică poate fi menținută prin alte mijloace de detenție.