„Prioritate: folosiți atacuri de precizie cu rază lungă de acțiune pentru a izola Crimeea, apoi faceți-o imposibil de păstrat pentru forțele ruse.Vizați flota Mării Negre din Sevastopol cu ​​lovituri de precizie zilnice. Idem pentru Forțele Aeriene Ruse la Saki”, a scris luni, 27 februarie, într-un mesaj publicat pe Twitter, locotenent-generalul în rezervă, care a comandat forţele armate ale SUA din Europa între 2014 şi 2017.

Priority: use long-range precision strike to isolate Crimea, then make it untenable for Russian forces. Drive Black Sea Fleet from Sevastopol with daily precision strikes. Ditto for Russian Air Force at Saky, etc. Allow no sanctuary for Drone lunches. Land forces can come later. https://t.co/uHGfD0qol6