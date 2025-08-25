Fostul șef CIA: Putin nu vrea să negocieze pacea în Ucraina

„Nu există prea multe lucruri în acest moment care să ne facă să credem asta”, a spus Petraeus, întrebat dacă o astfel de întâlnire ar putea avea loc.

El a subliniat că, în ciuda unor încercări diplomatice recente, Vladimir Putin rămâne ferm pe poziții.

„De fapt, în ultimele două săptămâni… cred că ceea ce ar trebui să fie clar pentru toți și cred că este clar chiar și pentru președintele Trump este că, în ciuda tuturor eforturilor sale… de a pune capăt războiului, de a opri masacrele, Vladimir Putin nu are în mod clar nicio intenție să facă acest lucru decât dacă i se acordă teritoriu suplimentar, care este puternic fortificat, iar forțele rusești ar trebui să lupte ani în ritmul în care merg”, a spus acesta.

Generalul (r) Petraeus a explicat că principalele cerințe ale Kremlinului nu s-au schimbat, menționând „un guvern prorus în Ucraina și demilitarizarea acesteia”, conform Kyiv Independent.

„Obstacolul în calea păcii în acest moment este președintele Putin”, a subliniat fostul șef al CIA.

Soluția propusă de Petraeus: sprijin sporit pentru Ucraina

Generalul în retragere a susținut că SUA și aliații lor trebuie să schimbe echilibrul de forțe prin intensificarea sprijinului pentru Ucraina.

„Ceea ce trebuie să facem este să schimbăm aceste dinamici ajutând Ucraina mult mai mult decât am făcut-o până acum”, a spus el.

Printre măsurile propuse se numără: „Ridicarea restricțiilor asupra lor, confiscarea celor 300 de miliarde de dolari din rezervele înghețate din țările europene, în bani rusești, și acordarea acestora Ucrainei. Mai multe sancțiuni împotriva Rusiei, inclusiv asupra băncii Gazprom, și reducerea exportului de petrol mai mult decât am făcut-o deja”.

Șanse minime pentru întâlnirea Zelenski-Putin

Declarațiile generalului american în rezervă Petraeus vin după două săptămâni intense pe scena diplomatică. Pe 15 august, Donald Trump și Vladimir Putin au avut o întâlnire istorică la Anchorage, Alaska, prima față în față după mulți ani.

Pe 18 august, președintele Volodimir Zelenski, însoțit de o delegație de lideri europeni, a mers la Washington pentru discuții cu Trump, solicitând garanții clare de securitate pentru Ucraina în eventualitatea unui viitor acord de pace.

Deși Trump a declarat că un summit bilateral între Zelenski și Putin ar putea avea loc în două săptămâni, semnalele venite de la Moscova și poziția fermă exprimată de Petraeus arată că o astfel de întâlnire este foarte puțin probabilă.

