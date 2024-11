„Problema demografică. Cum reușim să o transformăm din negativ în pozitiv, reindustrializarea țării, sprijinirea micilor producători”, a declarat George Simion.

Totodată, candidatul AUR a vorbit și despre trei reușite importante ale sale pentru români și România: „Eu sunt bucuros că am trimis la plimbare guvernarea Cîțu și s-au demascat hoții. PNL-ul și PSD-ul au arătat că sunt, de fapt, același lucru. Sunt bucuros că am oprit vaccinarea obligatorie în timpul pandemiei și sunt bucuros că, după ce de multe ori au fost dezamăgiți sute de mii de români, milioane de români de alegerile făcute, am reușit să le câștigăm încrederea și suntem o mișcare curată, care vrea binele României”.

În ceea ce privește numirea șefilor SRI și SIE, George Simion a precizat că ar respecta „cotele de gen”, dacă ar ajunge la Cotroceni.

„Mamă, îi curățăm direct dacă le dau numele. Un antreprenor. La SRI. Iar la SIE, o antreprenoare ca să nu facem… să păstrăm echilibrul de gen, nu?”, a mai precizat George Simion.

George Simion este al treilea invitat care răspunde celor 55 de întrebări, după Mircea Geoană și Elena Lasconi.

