Reguli noi pentru călători

Consumul de alcool va fi interzis în toate cele 5.400 de gări din Germania până pe 15 octombrie 2026. Decizia, confirmată de Deutsche Bahn (DB) pentru Agenția de Presă Germană (dpa), urmărește să sporească siguranța și ordinea în stațiile de tren și în garnituri, relatează Spiegel.

Decizia a fost anunțată de Evelyn Palla, directorul general al Deutsche Bahn, care a declarat pentru Bild: „Gata e de ajuns. Acum luăm măsuri și mai dure. Vrem mai multă ordine și securitate în stațiile noastre și în trenuri. Pentru mine, contează un singur lucru: protecția colegilor și a pasagerilor noștri.”

Conform noilor reglementări, berea, vinul, băuturile spirtoase sau alte lichide alcoolice vor fi interzise în toate peroanele și zonele generale ale gărilor, cu excepția spațiilor desemnate pentru servirea mesei. Până acum, astfel de interdicții existau doar în unele dintre principalele gări din Germania, precum Frankfurt, Hamburg sau Köln.

Deutsche Bahn a subliniat că această măsură este posibilă în baza dreptului său de a-și administra propriile spații. Regulamentele interne locale vor fi adaptate în colaborare cu municipalitățile și autoritățile în următoarele săptămâni.

Un răspuns la incidentele violente

Un incident recent, care a avut loc într-un tren regional din Baden-Württemberg, a atras atenția la nivel național. Un angajat al securității feroviare a fost rănit grav după ce a fost împins în afara trenului în urma unei altercații cu un pasager aflat sub influența alcoolului. Tragedii de acest gen au contribuit la accelerarea adoptării acestei măsuri stricte.

Deutsche Bahn speră că interdicția va contribui la reducerea conflictelor și a disputelor legate de consumul excesiv de alcool. Compania a observat deja rezultate pozitive la Gara Centrală din Hamburg, unde consumul de alcool a fost interzis în aprilie 2024. Potrivit unui raport intern, numărul incidentelor de securitate a scăzut semnificativ, iar pasagerii au raportat o creștere a sentimentului de siguranță.

Pentru a asigura respectarea noilor reguli, personalul de securitate al Deutsche Bahn și Poliția Federală vor monitoriza atent situația din gări. Cei care vor fi surprinși consumând alcool în mod ilegal vor fi rugați să părăsească incinta, iar recidiviștii riscă interdicții permanente.

Situația în alte rețele feroviare

Deși interdicția generală vizează doar gările, în unele rețele de transport feroviar, cum ar fi cele ale companiei Metronom din Saxonia Inferioară, Hamburg și Bremen, consumul de alcool este deja interzis în trenurile regionale. Deutsche Bahn aplică restricții similare pe unele rute S-Bahn, inclusiv în Hamburg și Hanovra.

Măsura vine în contextul în care compania își propune să îmbunătățească experiența călătorilor și să reducă incidentele cauzate de consumul de alcool. În plus, se așteaptă ca interdicția să aibă și un efect secundar benefic: reducerea costurilor de curățenie în stații.

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