Cei doi soți, Ron Gillies, în vârstă de 77 de ani, și Sharleen Gillies (58 de ani), se deplasau către Cambridge, pentru a-și lua rămas bun de la mama femeii, înainte să moară, relatează BBC.

Doar că, pe Autostrada 19 (A19), în orașul Stockton-on-Tees, aceștia au suferit un accident rutier ușor, însă fără posibilitatea de a se deplasa mai departe cu mașina lor.

Dean Moore, un șofer aflat în trafic în acel moment, i-a văzut pe marginea drumului și a auzit povestea doamnei Gillies care se temea că nu va mai prinde ultimele ore din viața mamei sale, care era bolnavă.

În acel moment, bărbatul (40 de ani) nu a stat pe gânduri și i-a dus pe cei doi la destinație, 322 de kilometri – dus și 322 de kilometri – întors, refuzând orice ofertă de plată.

„Erau într-un fel de stare de șoc, la telefon cu compania de asigurări, care nu părea să ia în considerare circumstanțele lor speciale. Așa că am spus… mașina este doar un pic de metal, cel mai important lucru este să vă vedeți mama. Drumul a durat patru ore, am ajuns acolo înainte de miezul nopții (duminică spre luni – n.r.). Am făcut ceea ce ar fi făcut oricine altcineva”, a spus el, cu modestie.