Membru al unei gherile ucrainene: „În timpul bătăliei, civilii au căutat pe Google cum să folosească armele”

„Pe 24 februarie, după ce a fost declanșată invazia pe scară largă, am sunat un camarad alături de care luptasem în Donbas. Știam că e în legătură cu GUR. Primise deja o armă, iar în jurul lui s-a organizat un grup de voluntari. A primit sarcini de la GUR, iar noi le-am executat. În prima zi de război eram deja în drum spre Gostomel”, explică Ilia Bogdanov, care mărturisește că primul lucru pe care l-a făcut a fost să-și trimită soția la rude, într-o zonă relativ sigură.

„GUR are multe astfel de unități, în fapt grupuri armate ilegale”, completează Ilia.

Cu sprijinul unei coloane de parașutiști, gherila din care făcea partea Ilia a luptat contra trupelor ruse la Gostomel. Ulterior, au primit misiunea de a ecavua răniții, „în bătaia mitralierelor montate pe o turlă a unei biserici”.

„Ne-am asumat un mare risc atunci, dar toți camarazii au fost salvați”, rememorează militarul, care crede că Dumnezeu îl iubește: „Am trecut peste podul de la Irpin cu câteva clipe înainte să fie aruncat în aer”.

Bogdanov spune că el și colegii lui au apărat Bucha în primele zile de război, cu misiunea de a încetini coloanele rusești.

În timpul luptelor pe străzile din oraș, luptătorii au folosit în premieră o dronă de atac.

„Unii dintre camarazi sunt civili, fără pregătire militară. În timpul luptei au căutat pe Google cum să folosească armele. Cu toate acestea, au fost eficienți. Au distrus două tancuri și au doborât o dronă rusească”, spune Bogdanov.

Soldatul povestește cum au salvat zeci de oameni din orașul asediat Bucha, acolo unde, după retragerea rusă, au fost găsite pe străzi sute de cadavre, victimele ale atrocităților.

„Eram blocați în Bucha, dar am reușit să ieșim, cu tot cu arme, deghizați în oameni fără adăpost. Aici un rol important l-au avut cercetașii. Au riscat incredibil. Localnicii au fost scoși prin canale de irigații, pe câmpuri”, susține el.

Printre dezavantajele acestor trupe de gherilă este fapul că totul este „absolut neoficial. Totul este bine cât timp cât ești sănătos… Acum sunt în spital, unde am fost admis datorită intervenției prietenilor”.

Am fost rănit și trebuia să ajung la spital, pentru primul ajutor. Nu am putut fi internat acolo. Am pierdut mult sânge, aveam oase rupte, eram în stare semiconștientă. M-am gândit că poate era mai bine să mor în luptă, ar fi mai ușor pentru toată lumea.

Ilie Bogdanov, luptător de gherilă;