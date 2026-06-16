Hancock Prospecting, compania controlată de Rinehart, a anunțat că a primit o alocare de acțiuni SpaceX în oferta publică inițială record a companiei, care a avut loc săptămâna trecută.

SpaceX: Cel mai mare IPO din istorie

Foto: Hancock Prospecting

Valoarea investiției nu a fost dezvăluită, potrivit unor surse citate de publicația amintită, se estimează că aceasta depășește 1 miliard de dolari.

SpaceX, cunoscută oficial ca Space Exploration Technologies, a strâns 75 de miliarde de dolari în cadrul celei mai mari IPO-uri din istorie (Initial Public Offering – Ofertă Publică Inițială), iar acțiunile sale au încheiat prima zi de tranzacționare cu o creștere de 19%.

„Aceasta este o investiție semnificativă pentru Hancock”, a declarat Rinehart, subliniind că SpaceX operează în „sectoare cruciale, cu potențial pe termen lung”.

Legături mai strânse între minerit și spațiu

Investiția consolidează legăturile dintre industria minieră și sectorul spațial, într-un moment în care guvernele și companiile private explorează tot mai mult utilizarea resurselor minerale, de apă și energie pentru activitățile viitoare din afara Pământului.

Hancock Prospecting deține unul dintre cele mai mari portofolii de minerale critice din afara Chinei, incluzând participații în Lynas Rare Earths și MP Materials, ceea ce o poziționează strategic pentru a beneficia de o potențială creștere a cererii din partea industriei spațiale.

„Vedem posibilitatea unor aranjamente mutual avantajoase între SpaceX și investițiile semnificative ale Hancock în minerale critice”, a declarat Garry Korte, CEO al Hancock, adăugând că firma așteaptă cu nerăbdare colaborarea cu echipa SpaceX.

Minerit pe Lună și asteroizi

Experții din industrie susțin că mineritul va trebui să se extindă către medii mai provocatoare, precum Arctica, oceanele adânci și, în cele din urmă, Luna și asteroizii.

Programul Artemis al NASA, care urmărește stabilirea unor facilități-pilot de procesare a resurselor lunare până în 2032, se concentrează inițial pe apă, energie și sol lunar, cu planuri ulterioare pentru metale și minerale.

Apa lunară este considerată una dintre cele mai valoroase resurse, deoarece poate fi separată în oxigen și hidrogen, utilizabile pentru susținerea vieții și ca combustibil pentru rachete.

Astfel, primele etape ale economiei mineritului spațial se concentrează mai degrabă pe infrastructură decât pe producția de metale.

Totuși, exploatarea nichelului, fierului sau metalelor din grupul platinei de pe Lună sau asteroizi rămâne o provocare majoră, chiar și în contextul reducerii costurilor de lansare.

Obstacole economice și legale

Companii private precum AstroForge continuă să investească în acest domeniu. AstroForge a atras recent 40 de milioane de dolari pentru o misiune ce vizează un asteroid metalic din apropierea Pământului, planificând pe viitor să extragă și să rafineze materiale.

De asemenea, compania a obținut prima licență comercială din partea FCC pentru operațiuni în spațiul adânc, creând un precedent important pentru misiunile private.

Cu toate acestea, economia acestui sector rămâne descurajantă. Prețul iridiului ar trebui să crească de aproximativ 140.000 de ori pentru ca o misiune de minerit pe asteroizi, similară cu OSIRIS-REx de la NASA, să fie rentabilă.

În plus, cadrul juridic este încă neclar. Tratatul Spațiului Cosmic interzice revendicările de suveranitate națională asupra corpurilor cerești, iar drepturile de proprietate asupra resurselor extrase sunt contestate.

Statele Unite au încercat să stabilească un cadru prin Acordurile Artemis, dar acestea nu au fost semnate de puteri majore precum China și Rusia, ceea ce amplifică incertitudinea privind viitorul guvernării resurselor lunare și asteroidale.

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