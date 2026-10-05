Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a depus o cerere pentru a-și înregistra vocea ca marcă într-o tentativă de a se proteja împotriva deepfake-urilor generate cu inteligența artificială, dezvăluie Reuters.

Cererea sa, depusă luni, 5 octombrie, la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și confirmată de biroul prim-ministrului Italiei, include o înregistrare audio de patru secunde în care Giorgia Meloni repetă de două ori, în limba italiană, propoziția „Io sono Giorgia” („Eu sunt Giorgia”).

Propoziția „Io sono Giorgia” este inspirată dintr-o declarație celebră pe care Meloni a făcut-o la un miting politic în 2019 și care a fost transpusă într-o piesă disco, apoi a dat titlul autobiografiei sale, publicată în 2021.

În ultimii ani, imagini manipulate cu Meloni au circulat în mod repetat pe rețelele de socializare și au fost distribuite uneori ca autentice. Una dintre aceste imagini false o arată așezată pe un pat, în lenjerie intimă.

În 2024, Meloni l-a dat în judecată pe un bărbat din Sardinia, acuzat că a creat și a publicat online imagini pornografice de tip deepfake în care îi folosea chipul. Cazul se află în prezent pe rolul unei instanțe italiene.

Premierul Italiei a criticat astfel de conținuturi, considerându-le tentative de răspândire de informații false și de a ținti anumite persoane. Ea a îndemnat oamenii să verifice conținutul înainte de a-l distribui online, avertizând că imaginile trucate pot afecta inclusiv persoane incapabile să se apere.

Cererea depusă la EUIPO se află încă în faza de examinare, notează Reuters.