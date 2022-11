Leii, patru pui și un adult, au fost văzuți în afara incintei lor în jurul orei 6.30 dimineața. O alarmă „cod unu” a băgat grădina zoologică în lockdown, la scurt timp după.

Poliția a fost chemată la ora 7 dimineața, iar leii s-au întors în adăpostul lor chiar înainte de ora 9.

‘Go to safe havens’: Four lions escaped enclosure at Sydney zoo

https://t.co/CYeXIvHWqo pic.twitter.com/aFe5V9hyOs