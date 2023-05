Liderul grupării din Marea Britanie care militează împotriva monarhiei, arestat la Londra în timpul protestului din ziua încoronării

Poliția metropolitană a scris pe Twitter la începutul acestei săptămâni că va avea „toleranță scăzută” față de cei care încearcă să „submineze” încoronarea regelui Charles al III-lea.

The organisers of the #notmyking protest have been arrested – police wont say what for pic.twitter.com/qu5JgNhCgF — Alliance of European Republican Movements (@AERMorg) May 6, 2023

Arestarea a avut loc în timp ce sute de protestatari antimonarhiști s-au adunat în piața Trafalgar cu steaguri mari și tricouri galbene, încercând să atragă atât atenția presei mondiale, cât și a regelui, în ziua încoronării sale.

Scotland Yard a anunțat ulterior că au fost făcute „mai multe” arestări pentru încălcarea păcii și conspirație pentru a provoca dezordinea publică, adăugând că au fost găsite dispozitive de blocare folosite de protestatari pentru a se atașa de mobilierul stradal. Acuzația a fost respinsă de gruparea Republic.

„O operațiune importantă de poliție este în desfășurare în centrul Londrei. Am făcut o serie de arestări în zona Carlton House Terrace. Indivizii au fost reținuți sub suspiciunea de încălcare a păcii. Astăzi, am arestat patru persoane în zona St Martins Lane. Ei au fost reținuți sub suspiciunea de conspirație pentru a provoca dezordine publică. Am confiscat dispozitive de blocare”, a precizat poliția londoneză.

„Alte trei persoane au fost arestate în zona Wellington Arch. Aceștia au fost reținuți sub suspiciunea că dețin articole pentru a provoca daune penale”, au completat oficialii.

Arestarea lui Smith, în jurul orei 7.30 (nr. 9.30 în România), a avut loc în timp ce sute de protestatari anti-monarhiști s-au adunat în Trafalgar Square, cu steaguri mari și purtând tricouri galbene, în timp ce căutau să atragă atât atenția presei mondiale, cât și familiei regale.

Poziționați de cea mai veche statuie a lui Charles I din Londra, care și-a pierdut capul în fața republicanilor în urmă cu aproape 400 de ani, protestatarii au fost depășiți numeric, dar cei 2.000 de manifestanți care acopereau acea parte a traseului procesiunii și-au făcut simțită prezența cu huiduieli și scandări, precum „Nu este regele meu!”.

Proteste în Trafalgar Square în timpul încoronării Regelui Charles al III-lea Foto: Profimedia

