Evenimentul va fi transmis pe YouTube pe 28 august, la ora 03:00, ora României, dar abonații Netflix vor avea acces exclusiv la premieră, mai devreme, pe 27 august la ora 21:00, ora României, scriu cei de la The Verge.

„Anticiparea și loialitatea fanilor în jurul Grand Theft Auto 6 sunt fără precedent, iar noi suntem onorați că Rockstar Games a decis să colaboreze cu noi pentru a aduce în premieră următorul capitol din povestea Grand Theft Auto membrilor Netflix”, a declarat Brandon Riegg, vicepreședintele Netflix pentru Seriale Non-Fiction.

230 de milioane de copii vândute de GTA 5

GTA 6 va fi lansat la mai bine de un deceniu de la lansarea predecesorului său, GTA 5, care a devenit cel mai bine vândut joc și produs de divertisment din toate timpurile. De la lansarea sa, în 2013, GTA 5 a fost disponibil pe trei generații de console, dar și pe PC, atingând o cifră de aproape 230 de milioane de copii vândute până în mai 2026, confirmă cei de la Take-Two, compania care deține Rockstar Games.

Deși GTA 6 a fost confirmat oficial în 2022, fanii au putut arunca o primă privire asupra jocului abia în 2023, după ce un trailer a fost lansat fără voia Rockstar, în urma unei scurgeri masive de clipuri de gameplay. Un al doilea trailer a fost lansat mai târziu, în același an.

Red Dead Redemption 2, lansat în „fereastra” de 13 ani dintre GTA 5 și GTA 6

De asemena, în perioada dintre GTA 5 și GTA 6, Rockstar nu a lipsit de pe piață, continuând să actualizeze GTA Online și lansând un alt titlu extrem de apreciat de gameri și critici, și anume Red Dead Redemption 2.

Totuși, așteptările pentru GTA 6 au crescut constant, mai ales după ce lansarea a fost amânată de câteva ori. Acum, jocul este programat pentru lansare pe 19 noiembrie 2026 pentru PS5 și Xbox, o dată care a determinat majoritatea celorlalți dezvoltatori să-și reconfigureze calendarele de lansare.

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