Greta Thunberg este fondatoarea mișcării protestelor studenților pentru climă și a devenit o inspirație pentru o mișcare internațională care luptă împotriva schimbărilor climatice. Acum, ea a fost nominalizată de trei parlamentari norvegieni la Premiul Nobel pentru Pace.

„Am propus-o pe Greta pentru că, dacă nu facem nimic pentru a împiedica schimbările climatice, acestea vor fi cauza războaielor, conflictelor și a (crizei) refugiaților”, a declarat parlamentarul socialist norvegian Freddy Andre Ovstegard pentru agenția AFP, citată de BBC. „Greta Thunberg a inițiat o mișcare a maselor pe care o consider o contribuție majoră pentru pace”, a adăugat politicianul norvegian.

Dacă va câștiga această distincție, Greta Thunberg va deveni cel mai tânăr laureat distins cu Premiul Nobel, după Malala Yousafzai din Pakistan care avea 17 ani când a primit acest premiu.

Povestea Gretei a început în urmă cu șase luni. În fiecare vineri, aceasta pleca de la școală și mergea în fața Parlamentului Suedez, unde protesta cu o pancartă pe care scria„grevă pentru mediu”.

Inițial, a fost criticată pentru că lipsea de la școală, însă gestul ei a devenit ulterior o sursă de inspirație. Acum, elevi din peste 100 de țări i-au călcat pe urme, semnalând faptul că schimbările climatice reprezintă o problemă. Iar de la elevi, mișcarea a prins tot mai mult teren.

În Australia și în Noua Zeelandă, mii de oameni au ieșit în stradă pentru a lua parte la protestele #climatestrike.

Students in Australia and New Zealand hit the streets to demand action on climate change. #ClimateStrike https://t.co/pcfjBwNZO7 — Twitter Moments (@TwitterMoments) March 15, 2019

De asemenea, sute de oameni au ieșit în stradă la Helsinki pentru a-și exprima îngrijorarea față de efectele încălzirii globale.

Și în Glasgow, Marea Britanie au avut loc marşuri pentru climă la care au participat sute de persoane.

Great turnout at Glasgow #climatestrike What do we want?

✊ Climate justice

When do we want it?

?️ Now! pic.twitter.com/xSEnPcQLVB — Scottish Greens (@scotgp) March 15, 2019

Un astfel protest a avut și în Uganda.

Greta Thunberg a impresionat și anul trecut, când a rostit un discurs la Forumul Economic de la Davos.

„Mă numesc Greta Thunberg, am 15 ani şi sunt din Suedia. Vă vorbesc în numele (mişcării, n.r.) Climate Justice Now! Mulţi oameni cred că Suedia este o ţară mică şi acţiunile ei nu contează, dar eu am învăţat că nu eşti niciodată prea mic ca să schimbi lucurile şi dacă câţiva copii pot ajunge pe prima pagină a ziarelor doar pentru că nu au mers la şcoală, imaginaţi-vă ce am putea face împreună dacă ne-am dori cu adevărat. Dar pentru a face asta trebuie să vorbim sincer, indiferent cât de inconfortabil ar fi. (…)

Avea doar 15 ani, însă discursul ei a atras atenția nu doar jurnaliștilor, ci și internauților.

„Dar mie nu îmi pasă dacă nu sunt populară. Mie îmi pasă de justiţia climatică şi planete vii. Civilizaţia noastră este sacrificată în interesul unui număr mic de oameni care continuă să câştige sume imense de bani. Biosfera noastră este sacrificată pentru ca oamenii bogaţi din ţări ca a mea să poată trăi în lux. Suferinţa celor mulţi plăteşte pentru luxul celor puţini. (…)



Spui că îţi iubeşti copiii mai presus de toate şi, cu toate astea, le furi viitorul chiar din faţa ochilor. Până când nu vei începe să te concentrezi pe ceea ce trebuie făcut şi nu pe ceea ce este posibil din punct de vedere politic, nu avem nicio speranţă. Nu putem rezolva o criză dacă nu realizăm că există o criză. Trebuie să ţinem combustibilii fosili în subteran şi trebuie să ne concentrăm pe capitalurile proprii. Şi dacă este imposibil să găsim soluţii în sistemul nostru, atunci poate ar trebui să îl schimbăm cu totul.

Nu am venit aici pentru a-i implora pe liderii noştri să le pese. Ne-aţi ignorat în trecut şi o veţi face din nou. Aţi rămas fără scuze şi noi am rămas fără timp.

Am venit aici pentru a vă spune că a venit vremea schimbării, fie că vă place sau nu. Puterea adevărată aparţine oamenilor. Vă mulţumesc!”, a spus Greta Thunberg, activistă de mediu.



