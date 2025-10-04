Docherii italieni au blocat nave israeliene

În portul Livorno din Toscana, docherii au refuzat timp de două zile să descarce o navă container deținută de Israel, scandând „nu vă vrem». Acțiuni similare au avut loc în porturi din toată Italia, de la Genova și Trieste în nord până la Salerno și Taranto în sud.

„Israel desfășoară o exterminare a populației din Gaza – prin ucidere, prin înfometare , a declarat un docher, Luca Simoni. „Nu putem rămâne indiferenți. Am fost întotdeauna un port al bunăvenirii, nu unul al războiului. Vom continua să protestăm până când acest război se va încheia.”

Greve și demonstrații în toată țara

Vineri, mii de oameni au ieșit în stradă după ce cel mai mare sindicat din Italia, Cgil, a convocat a doua grevă generală în mai puțin de două săptămâni. Școlile au fost închise, traficul a fost perturbat, iar transportul public și serviciile medicale au fost afectate.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Au avut loc și proteste spontane miercuri seara, după ce forțele israeliene au interceptat o flotilă umanitară care încerca să aducă ajutoare în Gaza și au arestat sute de activiști, inclusiv pe cunoscuta militantă Greta Thunberg.

Italienii susțin cauza palestiniană

Sondajele recente arată un sprijin puternic în rândul italienilor pentru recunoașterea unui stat palestinian și pentru misiunea umanitară a flotilei. Chiar și o parte semnificativă a susținătorilor coaliției de guvernare a lui Meloni împărtășesc aceste opinii.

Meloni încearcă să mențină un echilibru delicat între a fi unul dintre cei mai fermi aliați ai Israelului în UE și un prieten al națiunilor arabe, urmând în același timp linia președintelui american Joe Biden.

Premierul italian a criticat uciderea palestinienilor de către Israel în ultimele luni, descriind-o drept o reacție «disproporționată» la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023. De asemenea, s-a arătat deschisă la ideea recunoașterii unui stat palestinian, deși cu anumite condiții.

Criticile Giorgiei Meloni la adresa protestelor

Meloni a descris convoiul umanitar ca fiind «periculos și iresponsabil» și a susținut că acesta vizează doar «crearea de probleme» pentru guvernul său. De asemenea, a criticat greva generală de vineri, acuzând italienii că au «un weekend lung deghizat în revoluție» și susținând că evenimentul a fost orchestrat politic și nu oferă niciun beneficiu real pentru Gaza.

„Guvernul Meloni poate supraviețui doar cu țapi ispășitori”, a declarat Gianfranco Francese, șeful unității Cgil din Livorno. „Există, de asemenea, o mare contradicție între ceea ce spune Meloni și ceea ce face”, a adăugat el. „Ea vorbește despre faptul că este o mare patriotă, o creștină și o mamă, dar nu a luat nicio măsură politică sau diplomatică pentru a opri masacrul femeilor și copiilor.”

Impactul limitat asupra sondajelor

În ciuda sentimentului public puternic reflectat de valul de proteste pro-palestiniene, partidul Fratelli d’Italia al lui Meloni continuă să conducă în sondaje, cu aproximativ 30%. Guvernul său rămâne neobișnuit de stabil pentru standardele italiene de la venirea la putere în octombrie 2022.

„Pe de o parte, există majoritatea opiniei publice solidară cu Gaza care dorește încetarea războiului”, a declarat Lorenzo Pregliasco, co-fondator al firmei de analiză politică YouTrend. «Dar nu vedem efectele acestui lucru când vine vorba de vot.”

Recomandări Top cinci domenii unde munca la negru este la ordinea zilei în România. Două milioane de români muncesc ilegal

Pregliasco a menționat alegerile recente din regiunea Marche, unde coaliția lui Meloni a câștigat un al doilea mandat. Același rezultat este așteptat în voturile din Veneto și Calabria.

Nadia Urbinati, politolog la Universitatea Columbia din New York și Universitatea din Bologna, a explicat că efectele protestelor nu se reflectă în alegeri deoarece doar jumătate din alegătorii italieni merg la urne.

„Iar cei care o fac, votează pentru dreapta”, a spus ea, adăugând că Meloni ar putea folosi cu ușurință protestele pentru a-și dezarma adversarii.

Urbinati a avertizat că orice mișcare spontană a cetățenilor este vulnerabilă la infiltrarea de către antagoniști și a susținut că acest lucru s-a întâmplat pentru a „criminaliza și reprima” mișcarea pro-Gaza.

Mobilizarea continuă

Susanna Romitelli, o cardioloagă din Roma care a participat la mai multe proteste pro-palestiniene în capitala italiană, a declarat: „Aseară, a avut loc o inițiativă în spitalele din Italia în cadrul căreia ne-am amintit de miile de medici uciși în Gaza în timp ce încercau să ajute oamenii.

A fost un moment foarte emoționant și vom continua să ne mobilizăm. S-ar putea să nu se vadă încă în sondajele politice, dar cred că acest guvern începe să se teamă foarte tare de noi.”