Tradiția săpunului natural din Nizip, păstrată de peste un secol

Săpunurile tradiționale din Nizip, provincia Gaziantep, sud-estul Turciei, atrag atenția pe plan global datorită compoziției lor naturale și termenului de valabilitate nelimitat, fiind exportate în 25 de țări. Produsul este realizat manual, conform unei rețete vechi de 150 de ani, și a devenit un simbol al regiunii, potrivit Hurriyet Daily News.

Fabricarea săpunurilor naturale din Nizip se bazează pe metode tradiționale de fierbere în cazane mari. Materiile prime sunt uleiurile vegetale, în special uleiul de măsline, și hidroxidul de sodiu, cunoscut sub denumirea de sodă caustică. Amestecul este întins manual, lăsat să se solidifice, tăiat în forme de cupolă și uscat timp de șase luni pentru a atinge calitatea dorită.

Potrivit lui Mehmet Özyurt, președintele Camerei de Comerț Nizip, această tradiție veche s-a păstrat în regiune de peste un secol.

„Producem 50.000 de tone anual. Producția de săpun a început cu secole în urmă, folosind deșeuri de măsline în districtul nostru, unde producția de măsline este abundentă. La fel ca în trecut, producția de săpun continuă astăzi în districtul nostru în forma sa cea mai naturală”, a declarat Özyurt.

Un produs local care a cucerit piețele internaționale

Săpunul Nizip a devenit un produs de succes internațional, fiind exportat în țări din Orientul Mijlociu, Europa și America.

„Ca urmare a acestor eforturi, săpunul Nizip a depășit granițele Turciei. Din districtul nostru se fac exporturi către 25 de țări”, a menționat Mehmet Özyurt.

Popularitatea săpunului a crescut semnificativ în timpul pandemiei de COVID-19, când oamenii au început să acorde mai multă atenție produselor naturale și beneficiilor lor pentru sănătate.

Secretul săpunului Nizip: procesul natural și uscarea îndelungată

Reșit Șahin, unul dintre producătorii locali, subliniază că săpunul Nizip este complet natural, fiind realizat fără aditivi.

„Săpunul Nizip este în mod caracteristic complet natural datorită absenței oricăror aditivi și procesului de modelare a cupolei. Uleiul este amestecat cu caustic și sare prin metoda fierberii. După întindere, se odihnește o zi, în funcție de condițiile meteorologice”, a explicat Șahin.

Ce face acest produs cu adevărat special este durata lungă de uscare, care variază între trei și șase luni. Șahin a adăugat că „cel mai important motiv pentru care săpunul Nizip este diferit și natural de alte săpunuri este etapa de uscare, acesta fiind motivul pentru care are o durată de valabilitate nedeterminată”.

De la capitala săpunului la piețele globale

Gaziantep a fost, în trecut, un punct central al producției de săpun în Turcia, generând peste jumătate din totalul săpunului produs în țară. Mehmet Özyurt a explicat că dezvoltarea tehnologiei a dus inițial la o scădere a producției tradiționale în zonă, dar pandemia a readus în atenție valoarea săpunului natural, revigorând cererea atât pe plan intern, cât și internațional, conform Daily Sabah.

„În special săpunul verde local Nizip a fost unul dintre cele mai recunoscute săpunuri din Gaziantep”, a subliniat Özyurt.

Halil Ünal, un alt producător local, a confirmat că interesul pentru săpunurile naturale a crescut exponențial. „În prezent, oamenii sunt mai conștienți de curățenie și igienizare și preferă produse mai naturale pentru beneficiile lor pentru sănătate”, a declarat acesta pentru agenția de știri Doğan (DHA).

Săpunul Nizip reprezintă mai mult decât un produs de îngrijire personală. Este un simbol al tradiției și al calității, un exemplu de meșteșug păstrat cu grijă de-a lungul generațiilor, acum apreciat pe piețele internaționale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE