Iepurele „Cap de Leu” (Lionhead) este o rasă pitică populară, recunoscută după coama stufoasă din jurul capului, asemănătoare cu cea a unui leu. Cântărește, de obicei, între 1-1,8 kilograme, are urechi scurte (5-8 centimetri) și un temperament prietenos, fiind ideal pentru apartament. Necesită periaj regulat pentru a evita încâlcirea blănii.

Herbie a fost recunoscut oficial drept cel mai bătrân iepure în viață din lume de către Guinness World Records. Recordul de 15 ani și 82 de zile a fost confirmat pe 10 noiembrie 2025.

Estimările variază, dar se crede că Herbie are 102 ani în ceea ce privește raportarea la numărul de ani umani.

„Piticul” Herbie are și un minipat, după cum se vede în imaginile distribuite de Guinness Book of Record.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Herbie a fost adoptat la vârsta de 8 săptămâni de către Melissa și Richard Dunham, un cuplu din Dorking, comitatul Surrey.

„Este un iepuraș uimitor. Pentru un exemplar așa de mic, are o personalitate imensă”, a spus Melissa.

Înainte de a fi adoptat de familia Dunham, Herbie trăia într-un magazin de animale. Familia l-a luat inițial ca partener pentru iepuroaica lor, Flopsy, cu care a trăit timp de 10 ani.

Melissa își amintește că, „în tinerețe”, Herbie obișnuia să se joace cu Richard, soțul ei, și adora să fie alergat prin casă.

Deși Herbie a stabilit un record impresionant, el mai are nevoie de câțiva ani pentru a egala longevitatea iepurelui australian Flopsy, care a trăit până la 18 ani și 10 luni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE