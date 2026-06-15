Credeți că un Guvern condus de Adrian Veștea are șanse să primească votul de învestitură în Parlament? ✓ DA 23% (1.820 voturi) ✓ NU 77% (6.189 voturi)

Loading ... Loading ...

Susținere publică pentru Adrian Veștea

„Nu vreau să recapitulăm ce s-a întâmplat în ultimele zile: toți știm, am citit aceleași știri, am primit aceleași mesaje. Vreau însă să spun ceva ce cred că trebuie spus cu voce tare: nu sunt de acord cu direcția în care ne împinge conducerea partidului în acest moment. Nu sunt de acord deloc. Și nu o spun ca să creez tensiune. O spun pentru că tăcerea, acum, ar fi o formă de complicitate la o greșeală.”

Hubert Thuma a anunțat astfel public susținerea pentru Adrian Veștea, subliniind că „e timpul să încetăm să ne comportăm ca și cum am avea luxul timpului. România are nevoie de un guvern acum. Situația economică este una dificilă, iar incertitudinea crește cu fiecare zi în care nu există o soluție clară. (…) În astfel de momente, politica nu ar trebui să fie despre confortul nostru. Ar trebui să fie despre

responsabilitatea noastră. De aceea cred că este timpul să încetăm să privim fiecare decizie prin prisma următoarei campanii electorale și să începem să o privim prin prisma interesului național.”

Nicușor Dan, lăudat pentru că „a ales să asculte vocea cetățenilor”

Hubert Thuma l-a lăudat și pe Nicușor Dan pentru că „a ales să asculte vocea cetățenilor”. „Președintele României a făcut un efort pe care mulți nu îl anticipau. A ales să asculte vocea cetățenilor și să vină cu o propunere politică, nu cu una tehnocrată. A înțeles că oamenii nu au votat pentru suspendarea politicii, ci pentru asumarea ei. Cred că este timpul să facem și noi același lucru.”

Mai departe, Thuma vorbește despre desemnarea lui Adrian Veștea ca premier și reacțiile negative din partid față de acest lucru: „În ultimele zile, un coleg al nostru, prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, a primit mandatul de a încerca să formeze un guvern. Răspunsul pe care l-am văzut din partea unor voci din partid, inclusiv din partea conducerii, a fost să vorbească despre excludere. Nu sunt de acord.

Nu cred că PNL trebuie să devină un partid care își pedepsește oamenii pentru că își asumă responsabilități politice. Nu cred că dăm oamenii afară pentru că încearcă să găsească soluții într-un moment dificil pentru țară. Putem avea opinii diferite. Putem avea dezacorduri. Dar nu putem transforma fiecare dezacord într-o execuție politică.”



Liderul liberal aduce și el în discuție stabilitatea, un mesaj repetat de oamenii din PSD și de susținătorii lui Veștea din PNL: „România are nevoie de un guvern stabil, pro-occidental și capabil să ia decizii. România nu își permite blocaje prelungite. Iar noi nu ne putem permite să punem interesele de partid înaintea intereselor țării. Astăzi trebuie să alegem între un dezacord politic și responsabilitatea guvernării. Eu cred că oamenii ne-au trimis aici pentru a doua variantă. Și cred că este timpul să avem curajul să o asumăm.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE