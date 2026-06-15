Ziua cuțitelor lungi: PNL, între cașcavalul puterii și independența totală față de Cotroceni și PSD

Mai întâi să prezentăm faptele. PNL s-a văzut pus în situația să aibă desemnat un premier, prezentat ca liberal, fără etapele necesare aprobării în partid. Conform Statului PNL, documentul de căpătâi al partidului, procedura e clară. Consiliul Național, un organism mai mare ca BPN convocat luni seară, este cel care decide candidatul PNL pentru funcția de prim-ministru. E stipulat la articolul 69, punctul D.

PNL nu a discutat opțiunea Veștea nici în BPN, nici în alt for. Practic, Veștea este, conform documentelor de partid, un uzurpator. Această calitate de moment poate fi oricând reconsiderată în cea de garant al stabilității României, în funcție de cine câștigă războiul din PNL. Pentru că în PNL începe o zi a cuțitelor lungi. Membrii BPN se vor întruni în ședință începând cu ora 17.00. În funcție de sursele consultate, raportul de forțe e încă în favoarea echipei Bolojan, al cărui control intern e estimat undeva între 65% și 70% din cei cu drept de vot.

Cu toate acestea, majoritățile sau minoritățile de moment pot fi fluide. De exemplu, surse politice au precizat că înainte de primul puci, echipa Thuma reușise să aducă alături 23 de organizații. Rezultatul îl știm: eșec pe linie. Puciștii din 5 mai, ziua moțiunii de cenzură, s-au răzgândit în proporție covârșitoare. Așa au ajuns doar patru să se abțină la intrarea în opoziție.

Principala miză: soarta lui Veștea, între excludere și tolerarea trădării interne

Primul și cel mai important punct al ședinței PNL este soarta lui Veștea. Din moment ce și-a asumat funcții în numele PNL, fără sprijinul partidului, acesta riscă excluderea. Iar tot mai multe voci din partid cer acest lucru. Explicația scurtă: formațiunea să nu fie asociată cu decizia de desemnare a lui Nicușor Dan.

Dar și Adrian Veștea a reușit să aducă lângă el câteva voci din partid. Pentru moment, numărul nu este mare, orice se poate întâmpla la votul de luni seară. Unii lideri importanți ai echipei Bolojan nu vor fi prezenți. Cum e cazul lui Ciprian Ciucu. Acesta e plecat în Singapore. Cu toate acestea, echipa Bolojan încă transmite că deține controlul, în ciuda faptului că echipa Veștea anunță că la nivel de BPN controlează peste 30 de voturi.

Ținta de ansamblu: guvernarea

PNL a votat în repetate rânduri poziția lor față de formarea unui nou guvern. Pe scurt, nu vor susține un Executiv unde PSD își manifestă influența și sprijinul, fie el și prin proxy. Sunt decizii date în cascadă. Odată cu acceptarea Guvernului Veștea și o mână întinsă către PSD, tot ce a susținut partidul în ultimele două luni ar fi aruncat la gunoi.

Imaginea unui PNL care ascultă nu de șeful partidului, ci de președintele României, ar fi una greu de digerat pentru liberali. Au mai fost șefi ai statului care au încercat să facă ordine în interiorul PNL, dar aceștia proveneau din partid. Cum a fost cazul lui Iohannis. Însă Nicușor Dan nu are nicio rădăcină în PNL. Iar dacă PNL a putut să-i spună nu lui Iohannis, la fel de bine poate să tranșeze la vot ruperea totală de șeful statului, pe care l-a sprijinit oficial în turul al II-lea al prezidențialelor din 2025.

Tratamentul pentru puciști

O altă necunoscută este poziția față de cei care încerca un al doilea puci în PNL. Dacă după prima tentativă, echipa Bolojan i-a păsuit, acum se conturează o radicalizare internă. Mai precis, persoanele care nu respectă liniile partidului să fie sancționate, inclusiv excluse. De aceea, unii parlamentari merg ca pe gheață. Inclusiv o rudă a premierului desemnat, adică senatorul Mihai Veștea, a precizat pentru Cotidianul că așteaptă decizia partidului înainte de a spune dacă îl votează sau nu pe Adrian Veștea.

Pe termen lung, dacă echipa Bolojan trece fără probleme de impasul Veștea, va fi organizat un congres extraordinar, unde se va decide ca liberalii care s-au abătut de la linia partidului și care dețin funcții în structurile de conducere să fie înlocuiți cu oameni fideli echipei Bolojan.

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