O familie din India, care își credea fiul mort și l-a incinerat, a aflat pe 2 septembrie 2026 că acesta este în viață și încarcerat. Ravi Kumar, dispărut pe 5 august din satul Kadupur, a fost identificat greșit după hainele unui cadavru găsit pe 11 august, a relatat The Mirror.

O familie din India a trăit șocul vieții după ce a descoperit că fiul pe care îl credeau mort și pe care îl incineraseră deja era, de fapt, în viață și se afla în închisoare.

Ravi Kumar dispăruse din casa sa din satul Kadupur, Punjab, pe 5 august, iar familia sa l-a raportat dispărut la poliție.

Câteva zile mai târziu, pe 11 august, autoritățile au găsit un cadavru într-o zonă mlăștinoasă din apropiere. Corpul era într-o stare avansată de descompunere, ceea ce a făcut imposibilă identificarea facială.

Familia lui Ravi l-a recunoscut pe baza hainelor pe care le purta. „Deși fața era desfigurată, l-am identificat după haine”, a declarat fratele său, Amandeep.

Pe 13 august, familia a organizat ceremonia de incinerare în orașul Kapurthala, convinși că au luat rămas-bun de la fiul lor.

Însă, pe 2 septembrie, au primit o veste uluitoare: Ravi era în viață și se afla în detenție la închisoarea centrală Kapurthala.

„Am fost șocați și, în același timp, ușurați” a adăugat Amandeep.

Ravi a explicat familiei că fusese arestat pentru vagabondaj chiar în ziua dispariției sale, pe 5 august, și ulterior transferat la închisoare în aceeași seară.

Un ofițer superior a confirmat că bărbatul fusese arestat pentru infracțiuni pasibile de cauțiune, însă nimeni nu se prezentase pentru a plăti suma necesară eliberării sale. Astfel, administrația penitenciarului a decis să contacteze familia.

Rămâne neclar cui aparținea trupul incinerat de familia Kumar. Poliția nu poate efectua teste ADN asupra rămășițelor deoarece temperaturile extreme din timpul incinerării distrug materialul genetic.

„Avem acum un cadavru neidentificat fără niciun raport de persoane dispărute care să se potrivească și fără alte indicii clare. Testarea ADN nu este fezabilă în această etapă, așa că analizăm dovezi tehnice, inclusiv datele colectate din zona mlăștinoasă Kanjhli, pentru a stabili identitatea decedatului”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, DSP Sheetal Singh.