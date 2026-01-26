Amintim că Miruță a fost întrebat la Digi24, duminică, 25 ianuarie, dacă fostul dictator Nicolae Ceaușescu a fost un patriot. Ministrul nu a dat un răspuns clar. Mai mult, a scos în evidență și aspecte pozitive, pentru care a fost apoi extrem de criticat: „V-am spus argumentul pentru care se încadrează la a fi fost patriot, v-am spus argumente pentru care nu a avut legătură cu patriotismul”. Ulterior, Miruță nu și-a retras afirmațiile, ci doar a susținut că a fost o problemă de comunicare, nu de conținut.

În acest context, IICCMER a reacționat duminică, 25 ianuarie, și a transmis că „România se confruntă cu un val extins de nostalgie comunistă”, iar „astfel de afirmații devin alarmante și periculoase”.

„Este inadmisibil ca, dintr-o poziție de vârf a Statului român, să apară astfel de declarații, care nu doar că neagă adevărul istoric, ci adâncesc rănile trecutului nostru comunist. Aceste afirmații riscă să legitimeze și să relativizeze ororile regimului dictatorial și să contribuie la perpetuarea unei imagini distorsionate despre o dictatură responsabilă de suferințe și tragedii”, a precizat Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului.

Instituția a cerut ca, „în numele memoriei victimelor regimului ilegitim și criminal comunist”, ministrul apărării „să adreseze public scuze tuturor celor care au suferit în timpul regimului comunist”, inclusiv românilor „care cred în valorile democrației și în adevărul istoric”.

Radu Miruță este ministrul apărării din decembrie 2025. El l-a înlocuit pe Ionuț Moșteanu, care și-a dat demisia după ce Libertatea a dezvăluit că și-a falsificat un CV din 2016.

Mai amintim că peste 60 la sută dintre români cred că regimul comunist a fost un lucru bun pentru România, că Nicolae Ceaușescu a condus bine țara, iar aproape 50% susțin că înainte de 1989 se trăia mai bine, potrivit celui mai recent sondaj INSCOP pe această temă, realizat în parteneriat cu IICCMER și prezentat în iulie 2025 la Palatul Victoria.

