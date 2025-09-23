Prima dată, măsura a fost luată în vara lui 2023 și de atunci a fost prelungită succesiv.

Acest subiect a generat tensiuni majore între PSD și PNL în ultimele zile.

Mai întâi, pe 12 septembrie, surse din PSD au declarat pentru Libertatea că premierul Ilie Bolojan a cerut încă din iunie ca plafonarea să nu mai continue din 1 octombrie. În replică, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a spus că, de fapt, decizia s-a luat în coaliție și că nimeni nu s-a opus atunci.

Drept urmare, pe 17 septembrie, cele patru partide, PSD, PNL, USR și UDMR, au discutat în ședința de coaliție posibilitatea ca plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază să continue și după 1 octombrie. Atunci, partidul condus de Sorin Grindeanu a prezentat un document prin care a explicat cu date concrete motivul pentru care măsura trebuie prelungită, iar Ilie Bolojan a fost mai flexibil și nu a refuzat propunerea. Mai mult, premierul și președintele PNL a cerut răgaz de o săptămână ca să studieze documentul venit de la PSD și să ceară și alte date, înainte să ia o decizie finală, potrivit surselor Libertatea.

Iar astăzi, 23 septembrie, decizia premierului a fost că alimentele de bază vor rămâne cu adaos plafonat. Urmează ca decizia lui Bolojan să fie oficializată printr-o Hotărâre de Guvern, cel mai probabil joi, 25 septembrie.

Cele mai importante alimente care sunt vizate de această măsură sunt pâinea, laptele, iaurtul, ouăle, carnea de pui și de porc, legumele și fructele.

