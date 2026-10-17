Ilie Bolojan, președinte PNL și premier demis prin moțiune de cenzură acum 5 luni, a declarat sâmbătă, 17 octombrie, după ședința BPN a PNL, că decizia ca liberalii să voteze în Parlament Guvernul Luca Niculescu, majoritar PSD, a fost luată din rațiuni pragmatice.

„S-a încheiat de câteva minute o ședință a Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal, în care am decis intrarea Partidului Național Liberal în opoziție și acordarea unui vot de necesitate, condiționat și punctual, pentru învestirea primului ministru desemnat de către Președintele României săptămâna viitoare. Acest vot nu ar fi fost acordat în condiții normale de către partidul nostru, dat fiind componența acestui guvern, dar România, după o perioadă de criză politică prelungită de peste 5 luni de zile, are nevoie de un guvern funcțional, în așa fel încât, în perioada următoare, să evite intrarea în colaps a unor instituții și a unor servicii publice de bază, pentru ca țara noastră să poată funcționa”, a afirmat Bolojan, într-o scurtă conferință de presă ținută la sediul din Modrogan al PNL.

El a adăugat că un guvern interimar nu are capacitatea de a emite ordonanțe, mai precis să facă rectificări de buget, acesta fiind un argument pentru decizia luată de PNL și a anunțat o altă măsură stabilită în ședința internă.

„În aceste condiții, am decis să acordăm acest vot de responsabilitate. Ca efect al deciziei de a intra în opoziție, demnitarii susținuți de PNL își vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii următoare și nu vor mai ocupa posturile care sunt deținute astăzi cu sprijinul Partidului Național Liberal”, a explicat Bolojan.

„Conform procedurii normale, cei care sunt numiți într-o funcție cu sprijinul Partidului Național Liberal vor părăsi aceste poziții. Toți ceilalți, funcționari, personal contractual, care au acces în anumite funcții prin concursuri sau prin proceduri legale vor proceda conform acestor proceduri”, a conchis el.

Partidul condus de Ilie Bolojan a decis în ședința Biroului Politic Național de sâmbătă, 17 octombrie, să dea un vot de învestitură Guvernului Luca Niculescu, chiar dacă liberalii nu vor face parte din acest Executiv, ci cei de la PSD. Votul în Parlament va fi pe 20 octombrie.

6 luni de criză politică în România și 5 fără Guvern cu puteri depline. Guvernul Niculescu poate fi învestit pe 20 octombrie

Reamintim că România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.

Ulterior, Nicușor Dan a făcut trei nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac (4 iunie), care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, Adrian Veștea (14 iunie), al cărui guvern a fost respins, și Siegfried Mureșan (17 septembrie), al cărui Guvern a picat și el la votul din Parlament.