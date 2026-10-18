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Volodimir Zelenski, mesaj dur pentru Vladimir Putin și Donald Trump: a atacat orașul în care s-a născut președintele Rusiei. Sankt Petersburg arde

Redacția Libertatea
Redacția Libertatea
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Sankt Petersburg
Imagine cu incendiile din Sankt Petersburg, în urma atacului cu drone al Ucrainei
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Un atac masiv cu drone ucrainene a lovit un terminal petrolier, un centru de date și un pod din Sankt Petersburg în noaptea de 18 octombrie, potrivit mai multor surse. Incidentul a cauzat incendii majore și avarii semnificative în al doilea cel mai mare oraș al Rusiei.

Cuprins:

Atac asupra infrastructurii de petrol și internet

Conform presei de stat ruse, dronele ucrainene au lovit Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg, unul dintre cele mai mari depozite și centre de export de combustibil din Rusia, și un centru de date al companiei de social media VKontakte (VK).

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Terminalul petrolier, situat în portul orașului, are o capacitate anuală de manipulare de 12,5 milioane de tone de produse petroliere.

Mai multe înregistrări video realizate de locuitori din Sankt Petersburg arată explozii masive care au luminat cerul nopții, în timp ce sistemele de apărare aeriană încercau să intercepteze dronele.

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De asemenea, materialele video par să surprindă momentul în care o dronă lovește un pod cu opt benzi din oraș.

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Pierderi și pagube raportate

Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a declarat că 127 de drone ucrainene au fost doborâte, dar resturi ale uneia dintre drone au avariat patru mașini într-o parcare.

De asemenea, agenția de știri Astra, aflată în opoziție cu Kremlinul, a raportat că un transformator electric a fost lovit, provocând pene de curent și presiune scăzută a apei în zonă. Un bloc de apartamente ar fi fost avariat în urma atacului.

Producătorul ucrainean de drone Fire Point a revendicat utilizarea unei drone de atac FP-1 pentru a lovi terminalul petrolier. În contextul acestui atac, The Kyiv Independent a informat că nu a putut verifica independent amploarea pagubelor sau țintele lovite.

Războiul dronelor continuă

Potrivit canalelor de monitorizare ucrainene Exilenova+ și Supernova+, atacul cu drone a început la ora locală 2.50 dimineața.

Acesta este cel mai recent exemplu al intensificării atacurilor ucrainene asupra infrastructurii rusești, inclusiv a centrelor de date. The Kyiv Independent subliniază că aceste atacuri vin ca un răspuns al Ucrainei la loviturile Moscovei asupra infrastructurii civile și energetice din Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis anterior că Ucraina va răspunde pe măsură atacurilor rusești asupra centrelor de date ucrainene. Recent, forțele ucrainene au vizat mai multe centre de date Yandex din Rusia, iar acest nou atac asupra centrului de date VK din Sankt Petersburg marchează o continuare a acestor acțiuni.

Atacuri repetate asupra Sankt Petersburgului

Nu este prima dată când Ucraina lovește Sankt Petersburg. Pe 4 iulie 2023, un alt atac nocturn cu drone a avariat același Terminal Petrolier din oraș. În ultimele zile, Ucraina a derulat atacuri similare asupra regiunii Moscovei, provocând perturbări în traficul aerian și avarii asupra altor centre de date.

În timp ce Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii civile și energetice din Ucraina, Kievul răspunde cu operațiuni tot mai îndrăznețe pe teritoriul rus, semnalând o escaladare continuă a conflictului.

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Tags: Stiri Ucraina Războiul Rusia-Ucraina Stiri Rusia Sankt Petersburg Vladimir Putin Donald Trump Volodimir Zelenski
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