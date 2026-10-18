O șoferiță a intrat cu camioneta direct într-un meci de fotbal pentru copii. Un băiat de 6 ani și un bărbat au murit, iar 10 persoane sunt rănite

Un băiat de 6 ani și un bărbat de 35 de ani au murit, iar alte zece persoane au fost rănite după ce o femeie a intrat cu o camionetă pe terenul unde se desfășura un meci de fotbal pentru copii, în Wichita, statul american Kansas. Potrivit NBC News, șoferița, în vârstă de 34 de ani, a fost reținută de poliție. Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările tragediei și dacă a fost vorba despre un act intenționat.

Tragedie la un meci de fotbal pentru copii în SUA: un băiat de 6 ani și un bărbat au murit după ce o camionetă a intrat pe teren

Un băiat de 6 ani și un bărbat de 35 de ani au murit, iar alte zece persoane au fost rănite după ce o femeie a intrat cu o camionetă pe terenul unde se desfășura un meci de fotbal pentru copii, în Wichita, statul american Kansas, sâmbătă după-amiază.

Șoferița, în vârstă de 34 de ani, originară din Garden City, Kansas, se află în custodia poliției. Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit dacă incidentul produs la complexul sportiv Stryker Sports Complex a fost intenționat.

„Până în acest moment al anchetei, ea a cooperat”, a declarat căpitanul poliției din Wichita, Aaron Moses, în cadrul unei conferințe de presă organizate sâmbătă seara.

Cele două persoane decedate erau din orașul McPherson și nu aveau legături de rudenie între ele, a precizat oficialul.

Cinci copii se numără printre persoanele rănite

Potrivit poliției, printre cele zece persoane rănite se află cinci copii, cu vârste cuprinse între 5 și 9 ani, precum și cinci adulți, femei și bărbați, cu vârste între 28 și 68 de ani. Gravitatea rănilor variază de la leziuni minore, precum vânătăile, până la traumatisme foarte grave.

„Rănile variază de la leziuni minore, precum vânătăile, până la răni extrem de grave. În acest moment, credem însă că acestea nu pun viața victimelor în pericol”, a declarat Moses.

O altă pacientă, o femeie în vârstă de 61 de ani, a fost transportată la spital pentru probleme medicale care nu aveau legătură cu traumatisme fizice.

Poliția a fost alertată înainte de ora 15.30

Potrivit căpitanului Aaron Moses, primele apeluri la numărul de urgență 911 au fost primite cu puțin timp înainte de ora locală 15.30. „Apelanții au raportat că un vehicul a intrat pe terenul unde se desfășura un meci de fotbal la Stryker Soccer Complex”, a explicat acesta.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje, inclusiv polițiști ai patrulei rutiere din Kansas, adjuncți ai șerifului din comitatul Sedgwick și polițiști din localitatea învecinată Bel Aire.

Salvatorii au găsit băiatul de 6 ani și bărbatul de 35 de ani decedați la locul incidentului. De asemenea, au observat mai mulți martori care încercau să le acorde primul ajutor persoanelor rănite. „Au văzut membri ai comunității și cetățeni care acordau asistență medicală celor răniți”, a declarat Moses.

Șoferița se afla în camionetă cu doi copii

Polițiștii au găsit-o pe șoferiță încă în interiorul camionetei, alături de doi copii, a precizat căpitanul poliției. Unul dintre copiii femeii avea programat un meci la complexul sportiv, însă pe un alt teren decât cel pe care s-a produs incidentul.

Deocamdată, poliția nu a oferit o explicație privind motivele pentru care vehiculul a ajuns pe terenul de fotbal. Anchetatorii încearcă să stabilească inclusiv dacă a fost vorba despre un accident sau despre un act intenționat.

Primarul orașului Wichita, Lily Wu, a declarat, într-un mesaj publicat pe pagina sa personală de Facebook, că incidentul a întristat-o profund.

„Sunt devastată de informațiile despre incidentul tragic de la Stryker Sports Complex. Gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă către toți cei afectați, în special către copiii și familiile implicate”, a transmis aceasta.

Guvernatoarea statului Kansas, Laura Kelly, a declarat într-un comunicat că urmărește evoluția situației și că i-a oferit primarului resursele necesare la nivelul statului.

„Transmit condoleanțele mele familiilor victimelor, supraviețuitorilor și tuturor celor afectați de acest eveniment”, a afirmat guvernatoarea, adăugând că este „foarte recunoscătoare” echipelor de intervenție.

Stryker Sports Complex este un complex sportiv administrat de municipalitatea din Wichita, care dispune de 11 terenuri cu gazon artificial utilizate pentru mai multe discipline sportive.

Autoritățile locale au anunțat anularea, până la noi dispoziții, a tuturor evenimentelor programate la complex. De asemenea, Asociația Activităților Școlare din Liceele Statului Kansas a anunțat suspendarea campionatului statal de fotbal american fără placaje (flag football), precum și a celorlalte meciuri programate până la sfârșitul weekendului.

Poliția din Wichita continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul. Într-un mesaj publicat pe Facebook, departamentul de poliție le-a cerut persoanelor care au înregistrări video ale momentului să le încarce pe platforma indicată de anchetatori, pentru ca imaginile să poată fi analizate.