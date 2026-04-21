„Am respectat programul de guvernare, toate deciziile au fost luate de comun acord. Deci, minciunile pe care le propagă PSD, că n-au fost de acord cu tot felul de lucruri, sunt o tehnică pe care o folosesc acum pentru a fugi de răspundere și pentru a găsi un vinovat. România nu este pe o traiectorie strabilă. Nu avem spații mari de miscare. România nu avea nevoie de o criză guvernamentală în această situație”, a spus Bolojan în ședința care este încă în desfășurare, potrivit informațiilor Libertatea.

Apoi a lansat critici la adresa PSD, cu trimitere la cazul lui Cristian Anton, fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, care a fost reținut de DNA după ce procurorii au găsit peste 500.000 de euro în casa lui, o parte în cutii de carton. „Este greu să fii credibil dacă ții de cutiile de pantofi, penthouse-uri și alte lucruri”, a punctat Bolojan.

Și a continuat: „Există la unii oameni din PSD un mental de „noi suntem un partid de 45%”, ca pe vremea lui Dragnea. Dar PSD nu mai are aceste procente. Acest mental că „nouă ni se cuvine” nu mai merge. De ce fac ceea ce fac? Vor să meargă în Opoziție sau, dacă vor să guverneze, înseamnă că au nevoie de un PNL care să fie o anexă sau care să fie arondat PSD”.

„Am aprins lumina în încăpere, am pus reflectoarele și le-am zis: până nu vă faceți ordine, nu vă trec bugetele. Și asta evident că a deranjat. Dacă nu terminăm efectiv lucrările, nu va mai răspunde nimeni. La talentul de a minți nu putem intra în competiție. Nu avem acest talent. PNL trebuie să asigure această guvernare în aceste condiții, să facem ce ține de noi pentru a asigura o stabilitate”, a mai afirmat Ilie Bolojan în timpul ședinței, potrivit informațiilor Libertatea.

La rândul său, Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca, a spus tot la ședința cu ușile închise din Parlament că partidul condus de Dominic Fritz nu este o variantă potrivită pentru liberali: „PNL să nu fie cățelușul de companie al USR”.

Și Cătălin Predoiu, prim-vicepreședinte al partidului, a vorbit în ședință: „Avem în față numai incertitudini. Oricât am încerca să planificăm, suntem în fața unui interval de timp nedefinit, trebuie să confruntăm incertitudini, trebuie să calibrăm pașii. Primul impas: efectul aventurii politice declanșate de PSD asupra tuturor partidelor din coaliție. Nimeni nu ne poate prezice care sunt consecințele cutremurului produs ieri. Această coaliție nu trebuia să ajungă în acest punct. Cred că singura cale pentru a evita acest decont e să scoatem țara din criză, de aici am și plecat”.

„Avem obligația să punem oglinda: cine a generat această criză. Slăbirea guvernării în această perioadă atât de dificilă echivalează cu act de trădare națională”, a spus și Raluca Turcan, președinta PNL Sibiu.

Pe de altă parte, Nicoleta Pauliuc și Adrian Veștea, doi dintre cei patru prim-vicepreședinți ai PNL, l-au confruntat pe șeful lor. Ilie Bolojan a fost întrebat dacă nu cumva a demarat deja discuțiile cu AUR pentru ca Guvernul să aibă susținere parlamentară, au relatat sursele Libertatea din cadrul liberalilor.

Reamintim că Ilie Bolojan nu a exclus să apeleze la partidul lui George Simion pentru susținere, dacă pierde sprijinul PSD. „Trebuie un dialog cu forțele politice pentru proiectele din PNRR”, a spus premierul pe 19 aprilie.

Partidul lui Grindeanu i-a retras sprijinul politic premierului Bolojan. Urmează demisiile celor 6 miniștri PSD din Guvern, până joi

Social-democrații au cerut luni, 20 aprilie, părerea celor aproape 5.000 de membri din Consiliile Politice Județene despre viitorul guvernării. Singura întrebare a fost dacă PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic premierului PNL, Ilie Bolojan. Votul a fost favorabil (97,7%, ceea ce înseamnă 4.504 voturi pentru), astfel încât Bolojan are termen până la ședința de Guvern de joi, 23 aprilie, să decidă dacă își dă demisia.

În caz contrar, următoarea mutare a președintelui PSD, Sorin Grindeanu, este să retragă miniștrii PSD din Guvern. Potrivit informațiilor Libertatea, până la ședința de Guvern de joi, 23 aprilie, toți miniștrii social-democrați își vor da demisia. Dacă nici așa Ilie Bolojan nu va pleca, urmează o moțiune de cenzură împotriva Executivului.

În total, în Guvern sunt 16 miniștri. Cei 6 miniștri PSD care vor demisiona sunt: Ciprian Șerban (Transporturi), Radu Marinescu (Justiție), Florin Barbu (Agricultură), Bogdan Ivan (Energie), Alexandru Rogobete (Sănătate) și Florin Manole (Muncă).

Conform informațiilor Libertatea, anunțul va fi făcut cel mai probabil miercuri, 22 aprilie.

Pe de altă parte, zilele următoare sunt așteptate discuții la Palatul Cotroceni între președintele Nicușor Dan și liderii coaliției, iar șeful statului va trebui să medieze situația și să caute o soluție pentru ieșirea din impas.

Foarte important, Ilie Bolojan nu își va da demisia, indiferent de demersurile PSD.

PSD a amenințat încă din ianuarie că iese de la guvernare. Grindeanu nu suportă nici USR

Reamintim că situația politică din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR este extrem de complicată, după ce Guvernul a majorat taxele și impozitele la începutul acestui an.

PSD este principalul adversar al premierului și președintelui PNL, Ilie Bolojan, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, a recunoscut încă din ianuarie că vrea ca Bolojan să plece, argumentând că acesta este inflexibil, nu ține cont de propunerile primite în coaliție și împovărează românii cu taxe și impozite mărite. El a precizat însă atunci că nu este momentul, ținând cont că mai trebuiau puși șefii serviciilor secrete și la acel moment nu exista nici bugetul pe 2026. Acum, România are buget, dar conducerile SRI și SIE tot nu au fost schimbate.

Mai reamintim că Sorin Grindeanu este un adversar declarat și al USR, partid pe care vrea să îl scoată din coaliție.

De exemplu, în februarie, Grindeanu a acuzat partidul condus de Dominic Fritz că și-a construit o imagine bazată „pe ipocrizie”, susținând că USR s-a pretins „puritatea absolută” și „competență”, dar a susținut că realitatea contrazice această „mitologie politică”.

„Cred că românii au dreptul să vadă și diferența dintre cei care își asumă guvernarea și cei care au construit o imagine pe ipocrizie. USR s-a prezentat ani buni drept partidul purității absolute. Drept partidul competenței. Drept partidul meritocrației. Astăzi vedem rezultatul acestei mitologii politice. Vedem cum Uniunea Salvați România a devenit, în fapt, Uniunea Salvador România. Vedem cum cei care condamnau privilegiile au ajuns să apere privilegiile. Vedem cum cei care vorbeau despre moralitate au ajuns să practice exact ceea ce criticau”, a afirmat al treilea om în stat acum două luni.

Bolojan a atacat o singură dată PSD de când este premier, cu trei zile înaintea votului social-democraților: „Vor un premier marionetă și un PNL obedient”

În cele 10 luni de când este prim-ministru, Ilie Bolojan nu și-a atacat niciodată partenerii de coaliție de la PSD și foarte rar a oferit o replică. Premierul și președintele PNL a explicat de câteva ori că i-ar fi ușor să răspundă cu aceeași monedă, dar nu dorește să potențeze conflicte.

Abia luna trecută, pe 19 martie, Bolojan a detaliat: „Aş putea să dau replici, dar, uitându-mă la colegii mei din Guvern şi mai ales la colegii din PSD, mi-e ruşine uneori de ruşinea lor şi de situaţiile în care sunt puşi. Şi vă spun la modul deschis, niciodată, nici într-o coaliţie, nici într-o entitate, într-o companie, într-un partid nu se poate face nimic fără respect şi colegialitate. Asta e valabil în orice situaţie”.

Apoi, pe 23 martie, liberalii au transmis că „dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliția cu PSD”, formată în iunie 2025.

Însă pe 17 aprilie Bolojan a avut cea mai tranșantă reacție și a atacat pentru prima dată partidul condus de Sorin Grindeanu. „În acest mandat am deranjat destul de mult. Gândiţi-vă că am limitat prăduirea bugetului de stat, am limitat privilegii, ceea ce a deranjat”, a spus Bolojan la Radio România Actualități. „Am căutat să schimb legislaţii şi să corectez lucrurile şi aceste zone sunt conectate transpolitic şi transinstituţional la oameni care au susţinut aceste lucruri”, a adăugat el.

El a oferit un exemplu plastic în care s-a referit în mod direct la social-democrați: „Gândiţi-vă că în cămara aceea pe care o are gospodarul, atunci când deschizi uşa, vezi că ai nişte şoricei, nişte şobolani care sunt ca nişte rozătoare, care-ţi rod acele alimente şi, foarte plastic, am aprins becurile, este cât se poate de clar asta. Am încercat să fac lumină acolo şi, în mod evident, asta cât se poate de clar a deranjat”.

Bolojan a mai spus că PSD are nevoie de „un premier de tip marionetă” și că social-democrații şi-au dorit „un PNL de tip obedient”, dar a adăugat că nu va permite așa ceva, cât timp va conduce partidul.

