Ilie Bolojan a fost întrebat despre varianta ca PNL să îl propună tot pe el pentru funcţia de prim-ministru. „Dacă s-ar întâmpla o astfel de ipoteză, atunci PNL, la fel cum în vara anului trecut n-a fugit de răspundere, vom veni cu o soluţie, dar nu pot acum să vin cu detalii pentru că soluţia pe care o propune un partid este rezultatul unei decizii a biroului de conducere, a forului de conducere a acelui partid şi PNL, într-o astfel de situaţie în care acest guvern nu va trece, va participa la consultări, dacă domnul preşedinte le va mai face, şi vom căuta să venim cu o soluţie”, a răspuns el.

„Din punctul meu de vedere, într-o situaţie complicată în care ne găsim, cred că cea mai bună formulă este să ne întoarcem la realităţile politice şi la principiile pentru care democraţia este cea mai bună formă, totuşi, de guvernare. Avem un partid care a generat criza politică, care este cel mai mare partid din Parlament şi în condiţii normale ar trebui să-şi revendice postul de premier”, a adăugat președintele PNL.

Premierul demis a precizat însă că Nicușor Dan poate desemna un premier de la PSD. Acest lucru ar însemna ca Sorin Grindeanu, președintele social-democraților, să fie următorul nominalizat, dacă varianta Eugen Tomac nu va trece de Parlament: „Sigur, domnul preşedinte poate să încredinţeze PSD acest mandat. Dacă trece, lucrurile se închid”.

Întrebat dacă preşedintele Dan l-a sunat ca să ceară PNL să susţină Guvernul Tomac, Bolojan a negat.

România are premier desemnat după mai bine de o lună de criză, dar Tomac nu are susținere politică

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac. Acesta are la dispoziție 10 zile pentru a veni în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, ca să ceară votul de încredere.

Deocamdată, doar PNL a anunțat public că nu sprijină Guvernul lui Tomac. Foarte important, însă, potrivit informațiilor Libertatea, dacă și USR va decide în sedința internă de astăzi același lucru, atunci nici PSD nu va vota Guvernul Tomac în Parlament.

În acest context, Eugen Tomac a declarat că este dispus să negocieze și să găsească alte variante de miniștri, dacă partidele au nemulțumiri, astfel încât Guvernul său să poată întruni cele 233 de voturi necesare în Parlament ca să fie învestit.




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