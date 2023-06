„Gările din Rostov-pe-Don sunt pline de oameni care doresc să părăsească orașul. Corespondentul Kommersant transmite că la gara suburbană se observă cozi mari”, a relatat ziarul Kommersant, care a atașat și o fotografie de la fața locului.

Imaginile venite din Rusia au fost preluate și de platforma Nexta și publicate pe Twitter:

People are massively trying to leave #Rostov. In the video: „Rostov Main” station. pic.twitter.com/49AWHSWVdP