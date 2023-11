„Modul de conducere a fost incredibil de periculos, șoferul s-a expus unui risc serios de vătămare pe sine, dar i-a expus și pe ceilalți participanți la trafic și pe ofițeri”, a declarat inspectorul Greg Hodgkiss, de la unitatea de poliție rutieră din Devon și Cornwall.

Imaginile arată cum Louis Roser circulă nebunește, de cele mai multe ori pe sensul opus de circulație, iar mașinile care îi ies în cale sunt nevoite să facă „pârtie”. Câteva ciocniri sunt evitate în ultima clipă.

Judecătorul Simon Carr a spus că urmărirea „ar fi fost terifiantă pentru oricine”. Judecătorul a remarcat viteza lui Roser, de până la 160 km/h, și a evidențiat că „o parte din urmărirea de 4 minute s-a petrecut în zone rezidențiale și inculpatul a circulat, de multe ori, pe sensul de mers greșit”.

Louis Roser a fost condamnat la 13 luni de închisoare și a primit o interdicție de conducere de trei ani.

