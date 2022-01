În căutarea unicornului asiatic, o specie descoperită în 1992, pe cale de dispariție

Cântărește 80-100 de kilograme, are două coarne lungi și drepte, pe față are pete albe și glande odorifere mari. Deși nu are înfățișarea unui animal atât de exotic încât să fie greu de observat, unicornul asiatic – sau saola – nu a fost descoperit decât în 1992, fiind considerat primul mamifer mare nou pentru știință în ultimii 50 de ani.

Unicornul asiatic trăiește în lanțul muntos Annamite din Vietnam și Laos.

Și acum unicornul asiatic este greu de prins. Nu a fost niciodată văzut în sălbăticie de un biolog, însă a fost surprins de aparatele de fotografiat de doar câteva ori. Au existat informații că unii săteni au încercat să îi țină în captivitate, însă animalele au murit după câteva săptămâni, cel mai probabil din cauza dietei neadecvate.

Foto: Wikipedia Commons

Specia a fost descoperită accidental

În 1992, în timpul unei cercetări a vieții sălbatice din rezervația naturală Vũ Quang, o zonă împădurită de 342 km pătrați din partea nordică a centrului Vietnamului, biologul Do Tuoc a dat peste două cranii și o pereche de coarne aparținând unui animal necunoscut.

Foto: Wikipedia Commons

Ulterior, au fost găsite alte 20 de exemplare, inclusiv o piele integrală, iar în 1993, testele de laborator au arătat că nu este vorba doar despre o nouă specie, ci de un nou gen din familia Bovidae, care include animale precum bovine, ovine, caprine și antilope.

Inițial, animalul a fost numit Taur Vũ Quang, însă mai târziu i s-a dat numele saola (Pseudoryx nghetinhensis) – care înseamnă „coarne de fus”, conform grupurilor etnice de limbă lao din Laos și Vietnam.

Animalele, puse în pericol de braconajul comercial

Descoperirea lui Do Tuoc a fost aclamată ca fiind una dintre cele mai spectaculoase descoperiri zoologice ale secolului XX. Însă în mai puțin de 30 de ani, populația de unicorni asiatici a scăzut dramatic, din cauza braconajului comercial, care a explodat în Vietnam după 1994. Deși animalele nu sunt țintele directe ale braconierilor, acestea cad pradă capcanelor comerciale care s-au înmulțit și care oferă animale pentru uzul în medicina tradițională asiatică sau pentru consum uman.

În ciuda eforturilor depuse pentru a îmbunătăți serviciile de patrulă în rezervațiile naturale din munții Annamite, braconajul a câștigat tot mai mult teren.

„Mii de oameni folosesc capcanele, așa că sunt cu milioanele în pădure, ceea ce înseamnă că populații de mamifere mari și unele păsări n-au nicio șansă să scape”, spune Minh Nguyen, doctorand la Universitatea de stat din Colorado, SUA, care studiază impactul capcanelor asupra muntiacului uriaș, o specie de cerb care este amenințată cu dispariția.

Sub 100 de exemplare trăiesc în sălbăticie

În 2001, populația de unicorni asiatici era estimată între 70 și 700 în Laos și de câteva sute în Vietnam. Recent, experții au estimat numărul la mai puțin de 100 de exemplare – declinul abrupt i-a determinat pe specialiști să clasifice unicornul asiatic drept specie în pericol iminent, plasându-l în 2006 pe lista roșie a IUCN (Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii, n.r.), cea mai mare categorie de risc pe care o poate primi o specie înainte să dispară din sălbăticie.

Unicornul asiatic a fost fotografiat ultima dată în 2013, în Rezervația Naturală Saola din centrul Vietnamului. De atunci, sătenii continuă să-i raporteze prezența în zona parcului național Pu Mat din Vietnam și în provincia Bolikhamxay din Laos.

Cercetătorii caută din greu unicornul asiatic în sălbăticie

În 2006, biologul William Robichaud și specialistul în conservarea faunei Simon Hedges au fondat Grupul de Lucru Saola (Saola Working Group, SWG), cu scopul de a găsi ultimele exemplare de unicorn asiatic din sălbăticie pentru a le transfera într-un program de reproducere în captivitate. Când nu vor mai fi periclitate, animalele vor fi reintroduse în sălbăticie, într-un habitat care nu prezintă pericole.

Grupul ține legătura cu organizațiile de conservare din Laos și Vietnam pentru a conștientiza problema, colectează informații de la localnici și, de asemenea, caută unicornii asiatici în sălbăticie. Acest din urmă obiectiv se dovedește a fi o misiune greu de îndeplinit.

Între 2017 și 2019, SWG a organizat o căutare intensivă, folosind 300 de camere video, pe o suprafață de 18 km² din aria protejată Khoun Xe Nongma din Laos. S-au făcut un milion de fotografii și în niciuna nu apărea un unicorn asiatic.

Conform IUCN, numai 30% din potențialul habitat al unicornilor asiatici a fost cercetat și probabil nu mai mult de 2% a fost analizat intens pentru a găsi animalele.

Un pui de 4-5 luni de saola. Foto: David HULSE / WWF

A fost organizat un centru de reproducere în captivitate

Și tehnologiile de căutare au limitele lor. De pildă, camerele nu pot să detecteze animalele individuale care sunt răspândite pe o suprafață mai mare, în special în pădurile dense și umede în care trăiește această specie.

În august 2021, o comisie specială a IUCN a cerut să existe mai multă implicare în căutarea speciei pe cale de dispariție.

Saola Foundation organizează o strângere de fonduri pentru o nouă inițiativă, prin care sunt antrenați câini să găsească animalele.

Unicornii asiatici capturați vor fi duși într-un centru de reproducere, realizat de SWG și de guvernul vietnamez, localizat în parcul național Bạch Mã din centrul țării.

„Ne aflăm într-un moment de răscruce al istoriei conservării. Știm cum să găsim și să salvăm acest animal superb, care s-a aflat pe planeta Pământ de vreo opt milioane de ani. Nu avem nevoie decât ca oamenii să vină împreună și să ne sprijine eforturile. Nu va costa mult, iar recompensa pentru unicornii asiatici, pentru munții Annamite și pentru noi va fi una enormă”, a declarat Robichaud, președintele Saola Foundation.

