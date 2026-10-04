Ministerul Sănătății a anunțat duminică, 4 octombrie, că un incendiu a izbucnit la Spitalul de Pneumoftiziologie din Brașov, în cadrul Secției 1, într-un salon situat la etajul 1 al clădirii. Este vorba despre Pavilionul Mârzescu.

UPDATE ora 17.50: Victima care a murit avea 27 de ani, a transmis Poliția. „Trupul femeii a fost preluat și transportat la serviciul de medicină legală, în vederea efectuării autopsiei”, a anunțat IPJ Brașov.

UPDATE ora 17.30: Două cadre medicale s-au intoxicat cu fum, au fost evaluate medical, dar au refuzat transportul la spital, a precizat ISU Brașov.

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Știrea inițială: „​Din primele date, evenimentul s-a soldat cu o victimă găsită carbonizată în salon, despre care se presupune că este pacienta ce ar fi provocat incendiul prin incendierea unei saltele”, a precizat Ministerul Sănătății.

„Până la sosirea echipajelor de intervenție, 10 persoane, atât pacienți, cât și cadre medicale au reușit să se autoevacueze în siguranță”, se mai arată în comunicat.

​Focul a fost stins de personalul spitalului, iar la fața locului s-a intervenit pentru ventilarea spațiilor afectate de fum și gestionarea situației.

„În jurul orei 16.15, dispeceratul ISU Braşov a fost anunţat cu privire la izbucnirea unui incendiu la etajul 1 al Spitalului Mârzescu din municipiul Braşov. La faţa locului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare, o autoscară, două ambulanţe SAJ şi un echipaj SMURD”, a transmis ISU Braşov.