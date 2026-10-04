Elevii din România urmează să primească primele burse din noul an școlar, iar școlile au deja un calendar clar pentru stabilirea beneficiarilor și transmiterea sumelor necesare. Pentru lunile de început ale anului școlar, plata va acoperi mai multe categorii de burse, în funcție de criteriile prevăzute în metodologia oficială.

Prima plată a burselor pentru elevi în anul școlar 2026-2027 este programată pentru 20 noiembrie, conform metodologiei oficiale de acordare. Până la 20 octombrie, școlile trebuie să transmită inspectoratelor școlare listele beneficiarilor și sumele necesare pentru lunile septembrie și octombrie. Ulterior, inspectoratele școlare (ISJ) vor trimite informațiile centralizate către Ministerul Educației și Cercetării, cel târziu până la 25 octombrie, informează Edupedu.

Cum se acordă bursele elevilor în 2026-2027

Potrivit metodologiei, bursele vor fi plătite lunar de către unitățile de învățământ, în data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. Dacă această dată cade într-o zi nelucrătoare, plata se va efectua în ultima zi lucrătoare anterioară, conform art. 26 alin. (7) din regulament. Bursele pot fi virate fie prin transfer bancar, fie în numerar, iar școlile nu pot impune deschiderea de conturi la o anumită bancă, se arată în art. 24 al metodologiei.

Cine beneficiază de burse și care este valoarea acestora?

Pentru anul școlar 2026-2027, cuantumul minim al burselor este stabilit astfel:

Bursa de merit: 450 de lei/lună – pentru elevii de gimnaziu și liceu care obțin medii anuale de peste 9,00 și sunt în primii 15% din clasă. De asemenea, elevii cu aceeași medie ca ultimul eligibil din acest interval vor beneficia și ei de bursă.

450 de lei/lună – pentru elevii de gimnaziu și liceu care obțin medii anuale de peste 9,00 și sunt în primii 15% din clasă. De asemenea, elevii cu aceeași medie ca ultimul eligibil din acest interval vor beneficia și ei de bursă. Bursa socială: 300 de lei/lună – acordată integral pe tot parcursul anului calendaristic pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal. Excepție fac elevii care au mai mult de 20 de absențe nemotivate pe an sau sunt corigenți la mai mult de o disciplină.

300 de lei/lună – acordată integral pe tot parcursul anului calendaristic pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal. Excepție fac elevii care au mai mult de 20 de absențe nemotivate pe an sau sunt corigenți la mai mult de o disciplină. Bursa tehnologică: 300 de lei/lună – destinată elevilor din învățământul profesional cu frecvență de zi.

Un subiect controversat rămâne acordarea burselor tehnologice pentru elevii din învățământul dual, după integrarea acestora în liceele tehnologice. Conform Legii învățământului preuniversitar, bursele tehnologice sunt destinate exclusiv elevilor din învățământul profesional. Recent, Senatul a votat pentru extinderea burselor și către elevii din învățământul tehnologic dual, iar proiectul de lege se află acum la Camera Deputaților, for decizional.

Un an școlar cu schimbări pentru bursele elevilor

Până la acest moment, elevii nu au primit bursele de merit și sociale integral în timpul vacanțelor, deoarece sumele erau calculate în funcție de numărul de zile de școală din fiecare lună. Potrivit propunerii legislative aflate în dezbatere la Camera Deputaților, anul 2026-2027 ar putea marca o schimbare semnificativă: pentru prima dată, bursele de merit și cele tehnologice ar urma să fie acordate lunar, fără reduceri în timpul vacanțelor.

Calendarul pentru plata burselor

Pentru a asigura plata la timp a burselor, metodologia prevede termene clare pentru toți actorii implicați:

Până pe 20 octombrie 2026: Unitățile de învățământ transmit inspectoratelor școlare numărul beneficiarilor și sumele necesare pentru lunile septembrie și octombrie.

Unitățile de învățământ transmit inspectoratelor școlare numărul beneficiarilor și sumele necesare pentru lunile septembrie și octombrie. Până pe 25 octombrie 2026: Inspectoratele școlare (ISJ/ISMB) înaintează Ministerului Educației și Cercetării sumele estimate și numărul de beneficiari pe categorii de burse.

Inspectoratele școlare (ISJ/ISMB) înaintează Ministerului Educației și Cercetării sumele estimate și numărul de beneficiari pe categorii de burse. 20 noiembrie 2026: Unitățile de învățământ plătesc bursele pentru lunile septembrie și octombrie. Dacă data de 20 este nelucrătoare, plata se va efectua în ziua lucrătoare anterioară.