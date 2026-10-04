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Elevii din România urmează să primească primele burse din noul an școlar, iar școlile au deja un calendar clar pentru stabilirea beneficiarilor și transmiterea sumelor necesare. Pentru lunile de început ale anului școlar, plata va acoperi mai multe categorii de burse, în funcție de criteriile prevăzute în metodologia oficială.
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Prima plată a burselor pentru elevi în anul școlar 2026-2027 este programată pentru 20 noiembrie, conform metodologiei oficiale de acordare. Până la 20 octombrie, școlile trebuie să transmită inspectoratelor școlare listele beneficiarilor și sumele necesare pentru lunile septembrie și octombrie. Ulterior, inspectoratele școlare (ISJ) vor trimite informațiile centralizate către Ministerul Educației și Cercetării, cel târziu până la 25 octombrie, informează Edupedu.
Potrivit metodologiei, bursele vor fi plătite lunar de către unitățile de învățământ, în data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. Dacă această dată cade într-o zi nelucrătoare, plata se va efectua în ultima zi lucrătoare anterioară, conform art. 26 alin. (7) din regulament. Bursele pot fi virate fie prin transfer bancar, fie în numerar, iar școlile nu pot impune deschiderea de conturi la o anumită bancă, se arată în art. 24 al metodologiei.
Pentru anul școlar 2026-2027, cuantumul minim al burselor este stabilit astfel:
Un subiect controversat rămâne acordarea burselor tehnologice pentru elevii din învățământul dual, după integrarea acestora în liceele tehnologice. Conform Legii învățământului preuniversitar, bursele tehnologice sunt destinate exclusiv elevilor din învățământul profesional. Recent, Senatul a votat pentru extinderea burselor și către elevii din învățământul tehnologic dual, iar proiectul de lege se află acum la Camera Deputaților, for decizional.
Până la acest moment, elevii nu au primit bursele de merit și sociale integral în timpul vacanțelor, deoarece sumele erau calculate în funcție de numărul de zile de școală din fiecare lună. Potrivit propunerii legislative aflate în dezbatere la Camera Deputaților, anul 2026-2027 ar putea marca o schimbare semnificativă: pentru prima dată, bursele de merit și cele tehnologice ar urma să fie acordate lunar, fără reduceri în timpul vacanțelor.
Pentru a asigura plata la timp a burselor, metodologia prevede termene clare pentru toți actorii implicați:
În plus, unitățile de învățământ particulare și confesionale trebuie să transmită datele necesare pentru plata burselor atât la ISJ/ISMB, cât și autorităților locale din raza lor, tot până la 20 octombrie. „Unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional transmit anual, până la data de 20 octombrie, sumele estimate pentru plata burselor, precum și numărul de beneficiari pe categorii de burse”, se precizează în art. 27 alin. (1) din metodologie.