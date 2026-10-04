România își menține poziția de lider european în producția de nuci, cu o estimare de 59.000 de tone pentru anul 2026, potrivit unui studiu realizat de Departamentul pentru Agricultură al SUA (USDA). Deși producția este cu 2% mai mică decât recordul din 2025, țara noastră devansează cu mult Franța, care ocupă locul doi cu 31.500 de tone, conform Economica.

Condițiile meteo dificile, precum canicula și seceta din vestul țării, au influențat recolta din acest an, însă vremea mai favorabilă din alte regiuni a ajutat la compensarea pierderilor. „România continuă să fie cel mai mare jucător pe piața europeană a nucilor, cu o producție semnificativ mai mare decât celelalte state europene”, precizează raportul USDA.

În 2025, numărul de nuci din România a atins 2,78 milioane de arbori, marcând o revenire după o ușoară scădere în 2024. Această creștere este rezultatul extinderii plantațiilor, încurajată de subvențiile oferite de Uniunea Europeană pentru pomi fructiferi. Deși majoritatea livezilor aparțin micilor fermieri, interesul pentru livezile comerciale intensive este în creștere.