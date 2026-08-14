Incendiul, care a pornit de la Lokva Rogoznica şi a fost alimentat de rafale puternice de vânt, a cuprins păduri de pin şi vegetaţie, iar apoi locuinţe în această localitate turistică, după care s-a extins pe câţiva kilometri către orașul Omis.

Cadavrul unei persoane a fost descoperit vineri de poliție în timpul unor verificări într-o zonă rezidențială. Alte cel puțin 40 de persoane au fost internate la spitalul din Split. Toţi răniţii, cu excepţia unui german şi a unui polonez, sunt cetăţeni croaţi.

Dintre cei 40 răniți, zece se află la Terapie Intensivă. Șase adulţi şi o adolescentă în vârstă de 17 ani sunt intubaţi.

Current situation on Friday morning in Omiš #Croatia: The wildfire is under control, but firefighters still face a long battle to fully contain it. Ten people are in intensive care, including a 17-year-old girl. Seven are fighting for their lives.



Prime Minister Plenković in… https://t.co/mafDzi2mUh pic.twitter.com/SLuWI1ACNA — Goran Majić (@Goran_Majic) August 14, 2026

Aproape 300 de pompieri au fost mobilizați împotriva flăcărilor

Aproape 300 de pompieri şi 93 de vehicule au luptat toată noaptea împotriva flăcărilor, însă au fost depăşiţi de extinderea rapidă a incendiului, notează AFP.

„Către ora (locală – n.r.) 02:00 (03:00, ora României), incendiul s-a extins foarte rapid din cauza unor rafale violente de vânt care-şi schimbau constant direcţia. A fost un spectacol înfiorător. Numeroase case, cafenele, restaurante, maşini şi ambarcaţiuni care se aflau pe uscat au fost avariate”, a declarat comandantul-şef al pompierilor croaţi, Slavko Tucakovic.

„A fost o noapte îngrozitoare, una dintre cele mai grele pe care le-am trăit eu”. Este vorba despre „unul dintre cele mai grave incendii din istoria Croaţiei”, a adăugat el.

Potrivit lui Tucakovic, „între 900 şi 1.000 de hectare” au fost devastate de flăcări în regiunea Omis.

Un alt incendiu a izbucnit vineri dimineața în zona Peninsulei Peljesac

Situaţia a fost stabilizată abia vineri dimineaţa, iar patru avioane bombardiere cu apă de tip Canadair au fost trimise imediat către Peninsula Peljesac, la aproximativ 140 de kilometri mai la sud, unde un alt incendiu de pădure important a izbucnit odată cu stingerea incendiului din zona Lokva Rogoznica – Omis.

Premierul croat Andrej Plenkovic s-a dus vineri dimineaţa la faţa locului și i-a felicitat pe pompieri. „Acest incendiu s-a extins cu o viteză fulgerătoare. Ceea ce au reuşit pompierii să salveze ţine de un miracol”, a declarat el.

Un localnic a declarat la televiziunea naţională HRT că „incendiul a parcurs între 12 şi 15 kilometri într-o oră şi jumătate”.

Peste 2.000 de persoane au fost evacuate într-o sală de sport din Omis. Anamarija, o turistă de la Zagreb, găzduită în această sală, a declarat că se află „în şoc”.

„Totul părea normal, iar apoi, dintr-o dată, am auzit sirene şi ni se cerea să evacuăm. Poate că ar fi trebuit să ne avertizeze mai devreme, pentru ca să ne pregătim să plecăm. Atunci când am început să plecăm, focul era deja peste tot în jurul nostru”, a mărturisit ea.

Incendii în mai multe țări din Balcani

Croaţia, la fel ca restul Balcanilor, este afectată de un val de caniculă şi a înregistrat temperaturi-record în ultimele zile în mai multe oraşe pe coasta de la Marea Adriatică, inclusiv la Split.

Pompierii au reuşit joi să controleze un incendiu important pe Insula Brac, în largul oraşului Split.

În Muntenegru şi Albania, situate mai la sud, pompierii locali luptă de mai multe zile împotriva unor incendii.

De la începutul acestui an, autorităţile croate au înregistrat aproximativ 3.900 de incendii, care au devastat aproape 10.000 de hectare, reprezentând o creştere cu 75% a suprafeţei arse faţă de aceeași perioadă din 2025.

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